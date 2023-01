Különösen fenyegetettek az éjszaka aktív madarak, de a nagytermetű, rosszul manőverező szárnyasok – például a túzokok –, és a nagy csapatokban repülő partimadarak vagy a darvak, szürke gémek és hattyúk miatt is aggódhatunk – írják a honlapon.

Talán nem is jutna eszünkbe, hogy még a kisebb testű madarak is áldozatul eshetnek a vezetékeknek. A nemzeti park szakemberei beszámoltak róla, hogy egy fenyőrigót is ilyen végzetes baleset ért, de guvatot és vörös vércsét is találtak vezetékek alatt az elmúlt hetekben. A vezetéksorokat több területen is ellenőrzik természetvédelmi őrkerület-vezetők, a természetmegőrzési osztály munkatársai és a gyepvédelmi tanácsadók, hogy a problémás szakaszokat megismerjék és megoldást sürgethessenek a szolgáltatóktól.

A jellemzően alacsonyan repülő nagy testű túzoknak is igen komoly veszélyt jelentenek a légvezetékek.

Előremutató változás, hogy a fokozottan védett faj védelmében az elmúlt években az MVM Démász 35, az E.ON csaknem 30 kilométer középfeszültségű légvezetékszakaszt helyezett földbe a Felső-Kiskunságban, ezzel eltávolítva a túzokot legjelentősebben veszélyeztető tényezőt.

A nemzeti park munkatársai más szakemberekkel közösen néhány évvel ezelőtt egy cikkben részletesen bemutatták a témát a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület angol nyelvű tudományos madártani folyóiratában, az Ornis Hungarica-ban, mégpedig a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzetben és környékén észlelt ütközések alapján. 63 faj 519 egyedének adatait elemezték, amelyek vezetékkel való ütközés következtében pusztultak el vagy sérültek meg.

A szakemberek hangsúlyozták, hogy a legveszélyesebb vezetékszakaszok földkábelbe helyezése megszünteti az ütközést, a nagyfeszültségű szakaszokon pedig a láthatóság növelésével mérsékelhető a madarak légvezetékkel történő ütközéseinek száma. Javasolták továbbá, hogy vizes élőhelyeken és vizes élőhelyek között új elektromos vezeték csak földkábeles megoldással létesülhessen.