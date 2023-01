Új, két részből álló településfejlesztési terv készül Kerekegyházán. Sor kerül a „Jövőkép” megfogalmazására, ami rövid, közép- és hosszú távú területi, tematikus és ágazati fejlesztési célokat, beavatkozási területeket határol le, továbbá a területeket jelenlegi használatuk és jövőbeni rendeltetésük alapján területfelhasználási kategóriákba sorolja be. A fejlesztési terv keretében cselekvési program is készül, amely a megvalósítandó beavatkozásokat, a fejlesztési feladatokat és projekteket, valamint a nem fejlesztési jellegű önkormányzati tevékenységeket rendszerezi és időbeli megvalósításukat továbbá a finanszírozási lehetőségeket prognosztizálja. Az anyag részét képezi a településrendezési terv is. A munka eredményessége érdekében az önkormányzat kikéri a lakosság valamint a helyi gazdasági és társadalmi szereplők fejlesztési elképzeléseit. A leadási határidő január 31.