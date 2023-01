A takarékos gazdálkodásnak és a pályázati sikereknek köszönhetően az előző esztendőben is számos beruházás valósult meg Szalkszentmártonban. A legnagyobb hangsúlyt az önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, korszerűsítése, valamint a belterületi úthálózat rekonstrukciója kapta.

– Kétmillió forintot költött önkormányzatunk játszótérfejlesztésre,10,7 millió forint jutott a polgármesteri hivatal tanácstermének rendbetételére, a fűtés korszerűsítésére, a festésre, a parketta cseréjére, bútorok beszerzésére a Magyar Falu Program keretéből, közel 14 millió forintot költöttünk a szolgálati lakások szigetelésére, a tetőcserére amit saját költségvetésünkből finanszíroztunk. A közismert nevén Dombi ház rekonstrukciója több mint tízmillió forintba került. A projekt keretében megtörtént az épület nyílászáróinak felújítása, a fűtésrendszer korszerűsítése. Elkészült a falak külső és belső festése. A beruházás a Leader-programos támogatásnak köszönhetően valósult meg. A megújult épület a jövőben foglalkoztatóházként fog működni. A művelődési ház fűtéskorszerűsítésére 5 millió forint jutott – sorolta az elmúlt év legfontosabb beruházásait Gulyásné Horváth Tünde polgármester.

A tavalyi évben három utca kapott új aszfaltburkolatot, valamint megtörtént a Körtó környékének rendbetétele. Közösségi pavilon épült a Petőfi Emlékház udvarán a megyei Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Petőfi kulturális-tematikus útvonal kialakítása Bács-Kiskun Megyében című projekt keretében.

Befejezéséhez közeledik a csapadékvíz-elvezetés második üteme, ami a Zrínyi utca és az Újtelep, valamint az Alkotmány utcát és környékét érinti.

– Idén két nagyberuházás indul településünkön. A megyei TOP Plusz, a LEADER és a Nemzeti Kulturális Alap Petőfi Ideiglenes Kollégium pályázatain elért sikernek köszönhetően megújulhat a mára már a falu ékszerdobozává vált a Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Emlékkiállítás. A beruházás keretében megtörténik az épület, a kerítés teljes körű felújítása, a kiállítótermek festése, a jégverem rendbetétele. A dél-alföldi régió úthálózatának állapota jelentős fejlesztésre szorul. Ennek keretében a TSZ gépparkkal szemben a Körtó mellett található területen egy gyűjtőút építését szeretnénk megvalósítani a következő évtizedben. Önkormányzatunk a megyei TOP Plusz keretében 150 millió forint támogatáshoz jutott, amely projekt ennek első lépése lehet. A felhívás nagyon szigorú elvárásokat fogalmaz meg, melynek az előzetes tervek alapján megfelel a tervezett fejlesztés. A beruházást éghajlati-rezilencia vizsgálat és környezetvédelmi hatástanulmány fogja megelőzni. Már most látható, hogy további forrás szükséges a teljes útszakasz megépítéséhez. Az újtelepi rész útjainak felújítására folyamatosan keressük a pályázati lehetőségeket. A csapadékvíz elvezetés megvalósítását követően fontos lenne mielőbb jól járhatóvá tenni a településnek ezen területét. Több településközponti út is fejlesztésre szorul és a külterületi fejlesztésekre is keressük a megoldásokat – vázolta a közeljövő terveit Gulyásné Horváth Tünde.