Rideg László műsorvezetői kérdésre elmondta, hogy a megye vármegyére való átnevezése csupán annyiban érintette az önkormányzat működését, hogy a pecséteket kellett lecserélni, ami néhány 10 ezer forintos nagyságrendet jelent mindössze.

Rideg László arról is beszélt, hogy ugyan igazgatási szünet volt január első hete, de javában folyt a munka a vármegyei önkormányzatnál: zajlik az uniós pályáztatás, függetlenül az uniós pénzek folyósításának jelenlegi állapotától, hiszen a kormány megelőlegezte a forrásokat. Már decemberben is érkeztek a vármegyei települések közösségi nyertes pályázatai és jelenleg a támogatási szerződések aláírásai is folyamatban vannak.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Pluszban számos település nyert, többek között Szalkszentmárton, ahol a Petőfi Emlékház és a benne található kiállítás is teljesen megújul. Petőfi mintegy fél évet ott élt és alkotott Szalkszentmártonban és 112 verset írt a településen.

Csaknem egymilliárd forint érkezik a vármegyébe a települések turisztikai fejlesztése céljából. Szalkszentmártonon kívül Bugacot, az ottani fejlesztés második ütemét érinti, Kiskunmajsán pedig kerékpárút épül a fürdő és a város között - mondta el a vármegyei elnök. A vármegyei önkormányzat tavaly év végén versenyt hirdetett és a szavazók megválasztották a települések legszebb adventi koszorúit. A legtöbb szavazatot Kiskunfélegyháza, Dunaszentbenedek és Tabdi koszorúi kapták, ahová az emlékévben Petőfit megszemélyesítő színész, Bánföldi Szilárd is ellátogat majd.

A kiskőrösi Petőfi-szilveszterről is szólt Rideg László. Elmondta, hogy a reprezentatív, születésnaphoz méltó háromnapos esemény messze túlnyúlt Kiskőrös határain. Fénypontját az éjfél után a Petőfi-emlékház előtt tartott szívhez szóló megemlékezés jelentette, előtte színi előadással és koncerttel.

A január 22-i magyar kultúra napja alkalmából a vármegyei önkormányzat versenyt hirdetett az iskolák számára, hogy szavalják el a Himnuszt, amit pedig az önkormányzat megjelentet médiafelületein. Petőfi szavalóversenyt is hirdettek a színházzal közös szervezésben, amire február 3-ig lehet jelentkezni.

Az idei programokról is beszélt Rideg László. A Petőfi-emlékévhez kapcsolódva kétszer négy méteres Lego falat építhetnek a gyerekek, melyben Petőfi műveinek egy-egy jellegzetes képet lehet felépíteni. Ezt Erdélybe is kiviszik márciusban.

Virtuális Petőfi-tartalmak is készülnek, hiszen minél több felületen szeretnék közel hozni Petőfit az érdeklődőknek.

Rideg László elmondta, hogy Petőfiszállás is kiveszi a részét az emlékévből: az iskola szavalóversenyt rendez, előadásokat tartanak, ellátogat a szabadszállási versvándor, Tóth Péter Lóránt is estjével.

Azt is megosztotta a hallgatósággal, hogy a március 15-i országos központi ünnepség Kiskőrösön lesz március 15-én, ami szintén méltó megemlékezés a költő születésének 200. évfordulóján.