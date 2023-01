A magyart napjainkban is lovas nemzetnek tartják, évezredes katonai és sportlovas hagyományokkal, bár a lovas jelzőt csak az 1920-as években folytatott tudatos építkezéssel érdemeltük ki. A trianoni békediktátum után a hazai lótenyésztés fejlesztése elsődleges nemzetgazdasági érdekké lépett elő. A ló mint igaerő és közlekedési eszköz mellett katonai és sportolási célokat is szolgált. Ez utóbbi kettő összefésülése hívta életre a Magyar Lovassport Egyesületek Országos Szövetségét és a Magyar Gazdák Országos Lovasegyesületét, amelyek a versenyszerű lovaglás mellett a hobbi szintű túralovaglás is fejlesztették, népszerűsítették. A leventemozgalom szintén bekapcsolódott a lovassportok népszerűsítésébe. Megkezdődött a hazai lovasturizmus és a sportszerű távlovaglás fejlesztése, nemzetközi szintre emelése. 1933-ban a 8. Országos Távlovagló Túra fordulópontot jelentett a mozgalom életében, ez volt az első komoly, nemzetközi, majdnem kéthetes túrájuk, amely bejárta az egész országot. A Budapestről induló mezőny a Dunántúlon Bajáig jött le, itt átkeltek a hídon, majd Kecskeméten át elértek Ceglédig, ahol vonatra szálltak a főváros felé. A Horthy István által vezetett nemzetközi túra és a bugaci bemutató olyan sikeres volt, hogy egy évvel később, 1934-ben megsokszorozott részvétellel már egy nagy nemzetközi túra indult a bugaci lovasnapra.