A Városi Szociális Közalapítvány egész évben fogadja a tűzifa igényléseket. Egy rászoruló család azonban egy évben csak egyszer kaphat.

– Örömmel mondhatom, hogy tavaly félezer nehéz helyzetben élőnek tudtunk tűzifát juttatni. Számunkra elsődleges, hogy senki ne fázzon, ne fagyjon meg. Szerencsére eddig az időjárás is kegyesnek tűnt, nem voltak kemény fagyok. Ebben bízunk a továbbiakban is, hiszen így kevesebb tűzifa elegendő lesz – mondta az elején Horváth Attiláné.

Tavaly az egész országban jellemző tűzifa hiányt az alapítvány is megérezte.

– Nehéz évet zártunk 2022-ben. A tűzifa ára megemelkedett, átmenetileg beszerzési problémáink voltak. Azok a tüzépek, akikkel kapcsolatban álltunk, nem tudtak annyit adni, így felvettük a kapcsolatot a KEFAG Zrt-vel. Eloszlottak a félelmeink, és aki hozzánk fordult, annak tudtunk tűzifát biztosítani. Természetesen vannak kérelmek, melyeket elutasítunk, hiszen alapítványunk csak a szociálisan rászorulóknak nyújt támogatást. Mindig alaposan mérlegeljük, kinek utalunk tűzifát, hiszen a mi pénzünk is véges.

A város önkormányzata is segített ebben, így végül minden támogatást igénylő rászorulónak egy köbméter tűzifát, és két köbméter nyárfát tudtunk adni

– jegyezte meg az elnökasszony.

A Városi Szociális Közalapítvány idén is fogadja a kérelmeket. Hamarosan döntenek az újabb támogatásokról.

Horváth Attila Zoltánné, a kecskeméti Városi Szociális Közalapítvány kuratóriumi elnöke

Fotós: Bús Csaba / archív-felvétel

– Már szép számban kaptunk kérelmeket. A kuratóriumi ülésünk szerdán lesz, amikor is a beérkezett igényeket egyenként elbíráljuk. Meghatározott összegből gazdálkodunk, azt tudjuk csak szétosztani, és hamarosan a szállítás is megkezdődik. Megjegyezném, egy évben minden rászoruló csak egyszer kérhet tűzifa támogatást, egy családon belül is csak egy kérelmezőt tudunk segíteni. Mindenkit arra biztatok, hogy minél előbb adják le az őszi tűzifa igényléseket, legkésőbb a nyár folyamán, hiszen a hidegebb, csapadékosabb hónapokban a vizes fa problémát okozhat – tette hozzá Horváth Attiláné, majd rátért az alapítvány különböző támogatási formáira.

– A szociálisan rászorulók természetesen nemcsak tűzifát igényelhetnek tőlünk, vannak más segélyezési formáink is.

Adunk temetési segélyt a temetési számla kiegyenlítését megkönnyítve. Támogatjuk a beiskolázást, különösen az iskolakezdőket, amikor a legtöbb mindent kell megvásárolni. Csak tavaly kettő millió forintot osztottunk ki ennek keretében. Jól működik a jótanuló ösztöndíjunk, a tehetségeket karácsony előtt köszöntöttük. Vannak szociális segélyeink, rezsitámogató segélyünk, bár utóbbi terén az önkormányzat az elsődleges támogató. Akad azonban, aki hozzánk fordul, mert felhalmozott elmaradása van. Fiatalokat segítjük a kulturális programok elérésében, például színház, vagy más emelkedett hangulatú programmal, mely lehetőséget ad nekik, hogy néhány órára kiemelkedjenek a nehéz mindennapokból, feltöltődhetnek élménnyel. Természetesen az idősek segítése is kiemelt feladatunk, különösen a külterületen, tanyán élőket szólítjuk meg. Ők azok, akik nehéz helyzetben vannak, alacsony a nyugdíjuk, vagy csak öregségi járadékot kapnak, ráadásul jelezni sem tudják, hogy segítségre szorulnak. Az ő feltérképezésünkben a városrendészek nyújtottak nekünk hatékony segítséget, bízunk benne, ez idén is így lesz. Elmondhatom: alapítványunk sokféle megoldást talált arra, hogy Kecskemét város nehézsorsú lakóit támogassa – összegezte az elnökasszony.

A Városi Szociális Közalapítvány 2023-ban ünnepli meg fennállásának 30. évfordulóját. Ezt méltó módon szeretnék emlékezetessé tenni.

– A 30 év kapcsán szeretnénk mérleget vonni, az adatok gyűjtése, értékelése folyamatban van. Az alapító atyáink hagyományait őrizzük. Egyik kiemelkedő programunk a Gyermekek a gyermekekért gála, melyet idén áprilisban tartunk meg. Ez a kezdetektől sikeres, és csak azért nem a 30. gálát szervezzük meg, mert a covid közbeszólt. Az Alapítvány 30 évet szintén áprilisban jubileumi műsorral szeretnénk megünnepelni. Addig elkészül a mérleg is, megtudhatjuk, hogy három évtized alatt miben és hány ezer embernek sikerült segítenünk. Az biztos, hogy számtalan katasztrófa sújtotta helyzetben, nagy krízisben ott voltunk és ott leszünk a jövőben is – mondta végül Horváth Attiláné.