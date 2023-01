Az kezdő programon harmincan vettek részt. A következő előadást január 23-án a Homokgyöngye hegyközség elnöke Hetényi József és hegybírója Sápi Tibor tartja, amelynek témája új fajták bemutatása, jellemzőik, rezisztencia, termőképesség, fagytűrés. Most is várják a solti és környékbeli pincegazdákat az előadásra, ahol borkóstolásra is lesz lehetőség. A helyszín a Krammer pince, kezdés 17 órakor.