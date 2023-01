Két hungarikumra is büszke lehet a város

Az ezeréves érseki városban élők két hungarikumra is büszkék lehetnek. „Kiemelt feladatunk, hogy kivívjuk a kalocsai paprika és a kalocsai népművészet, az írás, pingálás, hímzés és néptánc méltó helyét a hazai hungarikumok között. Kötelességünk, hogy megtartsuk színvonalát, megőrizzük értékét és szépségét az utókor számára!” – hívta fel a figyelmet Filvig Géza, aki arról is beszámolt, hogy e cél érdekében hívták életre Pünkösdi Népművészeti Fesztivál elnevezésű rendezvényt. Az őszi Paprika Fesztivál – ami tavaly nagy sikerrel zárult – is öregbítette a város és a kalocsai hungarikumok hírnevét. „Kalocsa ezeréves város, nagy történelmi múlttal. A célunk pedig az, hogy ehhez méltó legyen a jövő is! Ahhoz, hogy ezt elérjük, még sok a teendő, de jó úton haladunk, és az épülő Duna-híd, a Paks 2 beruházás új lendületet ad majd városunk, és a térség gazdasági életének is” – írta köszöntőjében a város polgármestere.