Vízkereszt napján, az ünnepi szentmise keretében szentelte fel Gál József plébános a Jézus Szíve templom felújított harmóniumát. A hangszer javítását Pék Csaba harmónium-restaurátor végezte, akinek köszönhetően múlt év decemberében újra megszólalhatott a kígyósi katolikus templom újjáépített harmóniuma is. Az egyházzenész mielőtt megszólaltatta volna a hangszert, a harmóniumokról is szólt az ünnepi alkalmon.

– A harmóniumépítés és -zene az 1800-as évek második felében virágzott, és ekkorra érte el a gyártási csúcsát. Ez a hangszer pont ebben az időszakban készült, az akkori egyik leghíresebb osztrák harmóniumkészítő, Teofil Kotykiewicz bécsi gyárában – ismertette Pék Csaba, aki hozzátette: a Csólyospáloson lévő hangszer egy igazi különlegesség.

– Az ilyen nagy harmóniumokból nagyon kevés van, és a Kotykiewicz-harmóniumokat a rendkívüli minőség jellemzi, mind anyaghasználatban, mind kivitelezésben.

Ez az oka annak, hogy ez a hangszer is szinte eredeti állapotában használható, annak ellenére, hogy életkora bőven meghaladja a száz évet. Nemcsak azért különleges, mert sok sípsoros és kétmanuálos hangszer, hanem azért is, mert pedálsípsorokkal van ellátva, ami lehetővé teszi azt, hogy az orgonairodalom is megszólaltatható legyen rajta. Ennek a hangszernek nemcsak a használhatósági értéke nagy, hanem az eszmei és a forgalmi értéke is. Számomra mindig nagy megtiszteltetés egy ilyen, felsőkategóriás hangszert javítani és megszólaltatni, amit ez úton is köszönök – mondta többek között Pék Csaba.

A felújított harmóniumot először Sipos László majsai kántor szólaltatta meg, majd Pék Csaba játékát hallgathatták meg az egybegyűltek.