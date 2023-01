A városban már sokéves hagyomány, hogy aktív mozgással búcsúztatják el az óévet, szombaton mintegy kétszázan gyűltek össze a Vadkerti-tónál a tavaszias téli napsütésben. A vadkertieken kívül a megye más településeiről is érkeztek sportolók, akik előbb körbe futották a tavat, voltak, akik többször is, majd mintegy félszázan vállalkoztak arra, hogy megmártózzanak a tó jéghideg vízében is. A bátrabb és kitartó fürdőzők többször is belegázoltak a vízbe, voltak, akik nyakig elmerültek benne.

Hagyomány az is, hogy ilyenkor köszöntik oklevéllel és borral azokat a sportolókat, akik a naptári évben teljesítették első fél-, vagy teljes maratonjukat, valamint az év női és férfi futóit is.

Az év női futója: Kugelmanné Szabó Erzsébet lett, aki betegsége ellenére teljesítette első maratonját, az év férfi futója Lukács Sándort választották, aki teljesítette a Spartathlont, 246 kilométert futott le Athén és Spárta között.