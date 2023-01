Mint az a Településfejlesztési Szövetség tájékoztatásából kiderül, több kategóriában díjazták az ország településeit egy-egy beruházásuk kapcsán. Bács-Kiskun vármegyéből négy település, Kecskemét, Szalkszentmárton, Soltvadkert és Szentkirály részesült elismerésben.

Kecskemét

A Településfejlesztési díj keretében Ember és közösség különdíjban részesült Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a CédrusNet Kecskemét Programért. A CédrusNet Kecskemét Program a társadalmi idősödésre adott innovatív megoldás, amelynek legfőbb célja olyan társadalmi innovációs eszközök fejlesztése, amelyek megakadályozzák az idősödő középosztály lecsúszását, amelyek az 50 pluszos korosztályon belül érdemi változásokat generálnak a foglalkoztatás és foglalkoztathatóság, a társadalmi részvétel, a független, egészséges és biztonságos élet, valamint az aktív életvitel területein annak érdekében, hogy az egészségben töltött évek száma érdemben növekedjen a szenior korosztályban.

A díjat Molnár Szilárd, a CédrusNet Kecskemét Program (jobbra) szakmai vezetője, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város képviseletében Libor Zoltán vették át Dr. Tas Krisztián zsűritagtól

Fotós: Településfejlesztési Szövetség/Facebook

„Idős társaink számára inspiráló aktivitási lehetőségeket nyújtani felbecsülhetetlen fontosságú. A CédrusNet Kecskemét olyan komplex program, amely a boldog időskor eléréséhez nyújt valódi segítséget. A programban kiépülő emberi kapcsolatok, a HírösNagyik kezdeményezés, a generációk közötti híd megteremtése kimondottan szép példája az önkormányzat tovább gondolt szociális szerepének.” – olvasható a CédrusNet programjáról.

A projektet ezért a zsűri Ember és közösség különdíjban részesítette. A díjat Molnár Szilárd, a CédrusNet Kecskemét Program szakmai vezetője, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város képviseletében Libor Zoltán vették át dr. Tas Krisztián zsűritagtól, miután Szebeni Dávid, a TESZ elnöke ismertette a projekt méltatását.

Szalkszentmárton

Mint azt már korábban megírtuk, a Településfejlesztési Díj keretében a szakmai zsűri Elkötelezettség a közösség iránt különdíjat ítélt meg Szalkszentmárton Község Önkormányzata részére minibölcsőde kialakításáért.

A projekt célja minibölcsőde létrehozása Szalkszentmártonon, melynek keretében modern bölcsődei környezet került kialakításra A projekt keretében 7 új férőhely létesült, egy olyan épületben, amelynek a másik végében a védőnői ellátás üzemel, teljesen külön bejárattal, elkülönítve. Így lényegében a kicsik és szüleik egyazon épületet látogatnak szükség esetén.

A Magyar Bölcsődék Egyesülete bölcsődei módszertani szakértője az alábbiakat írta záró beszámolójában: „A pályázó együttműködése példaértékű…. Gyönyörű, jól kivitelezett és felszerelt minibölcsőde kerül megnyitásra a pályázati támogatásból”

„Ez a projekt számunkra túlmutat Szalkszentmártonon. Jelképezi mindazokat a magyar községeket, amelyek a nem könnyű körülmények között is élni és gyarapodni akarnak. Mindazokat a falujukért tenni kívánó polgárokat, akik azt mondják: van jövőnk szűkebb hazánkban. Amíg így gondolkodunk, addig a magyar vidék is élni fog.” – írják a beruházásról.

A zsűri sajnálja, hogy a bölcsődét szívügyének tekintő, fáradhatatlan Káposztás Tibor polgármester a díjátadó napját már nem érhette meg. Elismerésül a zsűri Szalkszentmárton Önkormányzatát a polgármester emlékének ajánlva Elkötelezettség a közösség iránt különdíjjal ismerte el.

A díjat Gulyásné Horváth Tünde polgármester, valamint Jenei Edina pályázati-igazgatási ügyintéző vették át dr .Boros Lajostól, miután Szebeni Dávid méltató szavai elhangzottak az ünnepségen.

Soltvadkert

A Településfejlesztési Díj keretében Környezeti felelősség különdíjat ítéltek meg Soltvadkert Város Önkormányzata és a Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (BKMFÜ NKft.) közös projektjéért, amely során városi záportavat alakítottak ki, valamint csapadékcsatorna-rekonstrukciót is végeztek Soltvadkerten.

Dr. Huszár András, a Green Policy Center igazgatója (balra) adta át Temerini Ferenc polgármesternek (középen) és Lehoczki Ferenc nyugalmazott polgármesternek az elismerést

Forrás: Településfejlesztési Szövetség/Facebook

A klímaváltozáshoz kapcsolódó szélsőséges időjárás azzal járhat, hogy a településeinken egyszer túl sok, máskor pedig túl kevés a víz. Így a fenntartható településfejlesztés egyre erőteljesebben fókuszál a vízvisszatartás kérdésére, hogy az egyenetlen csapadékeloszláshoz kapcsolódó problémákat – például a belvízelöntés, villámárvizek vagy a mezőgazdaságot sújtó aszály – jobban lehessen kezelni.

A város önkormányzata és a BKMFÜ olyan fejlesztést hajtott végre két záportározó kialakításával és a csapadékcsatorna rekonstrukciójával, amely nem csak a helyi vízháztartás szempontjából hasznos, hanem új rekreációs lehetőségekkel is gazdagítja a várost. A záportározók mellett a sportolási lehetőségeket is javították egy szabadtéri kondipálya kialakításával, valamint egy tanösvényt is kijelöltek. Mindezt úgy, hogy a projekt egy korábban elhanyagolt területen valósult meg. Döntése során a zsűri figyelembe vette azt az előrelátást is, amely abban mutatkozott meg, hogy a projekt jóval a 2022-es nagy aszály előtt kezdődött és fejeződött be – olvasható a méltatásban.

Soltvadkert Város Önkormányzata és a Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. fejlesztésben megjelenő hosszú távú gondolkodás alapján az Infrastruktúra-fejlesztés kategóriában a Környezeti felelősség különdíjban részesült. A díjat dr. Huszár András, a Green Policy Center igazgatója adta át Temerini Ferenc polgármester és Lehoczki Ferenc nyugalmazott polgármester részére.

Szentkirály

A Településfejlesztési Díj községek kategóriájában szakmai zsűrink döntése alapján Településfejlesztési díjban részesült Szentkirály Község Önkormányzata az infrastruktúra-fejlesztésben kiváló projektért, aminek keretében egy kétcsoportos bölcsődét hoztak létre.

Szentkirály egyike azon településeknek, amelyek a jövőbe tekintenek és a várostérségi folyamatokra csatlakozva fejlesztik a község szolgáltatási szintjét.

Az igényekre reagáló 2 csoportos, összesen 28 férőhelyes teljesen új bölcsőde felépítése fontos szempont a községbe költözést fontolgató és a már itt lakó fiatal pároknak.

A díjat Szabó Gellért polgármester (jobbra) vehette át dr. Tas Krisztiántól

Forrás: Településfejlesztési Szövetség/Facebook

Látványos és esztétikus az épület kialakítása dizájnos építészeti megoldásokkal; a hosszúkás standard ajtók és ablakok jól megférnek a csoportszobákban lévő hatalmas körablakokkal és az épület hátulján a bástyaszerűen kialakított részben a pajzsszerű körcikkablakokkal. Az épület kialakítása a kisgyermekek mese- és fantáziavilágának megfelelően egyedülálló a környéken – írják a méltatásban.

Azok a bölcsődések, akik itt szerzik első közösségi élményeiket, nem csupán egy épületbe járnak. Ez a bölcsi a kicsiknek egyszerre lovagi vár, hercegnői kastély vagy éppen óriási babaház.

A formák és megoldások iránt mutatott bátorságot a zsűri Településfejlesztési díjjal ismerte el. A díjat Szebeni Dávid méltató szavai után Szabó Gellért polgármester vehette át dr. Tas Krisztiántól.