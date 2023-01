Egy egyedülálló oktatási programot vezetnek be a Kecskeméti MátrixSuli Általános Iskolában, melyet a közelmúltban Sávai-Viola Erika igazgatóhelyettes mutatott be. Az Életrevaló oktatási program számára nem újdonság, hiszen 10 évig fő koordinátora volt egy budapesti általános iskolában is e programnak. Elmondta: hátrányát nem tapasztaltak 10 év eltelte után sem, viszont előnyeit hosszasan lehetne sorolni. Gyerekeknek és szüleiknek egyaránt segített.

A MátrixSuli Általános Iskola mindig innovatív iskola volt, és az innovatívitás pont azt jelenti a számukra, hogy nyitottak az újdonságra, és folyamatosan keresik azokat a lehetőségeket, amiben többet és még jobbat tudnak adni a gyermekeknek, ezáltal a családoknak.

Azért döntöttek e program mellett, mert most érezték szükségét a változásra, az elmúlt három év történései miatt. A Covid alatt annyira megváltoztak a gyerekek körülményei, más lett a társadalmi helyzet, nagyobb lett az elszigetelődés, kevésbé volt kapcsolatuk az embereknek. A gyerekek egy-egy covidos évben, hónapokat töltöttek izoláltságban, és azok a kicsik, akik most szeptemberben lesznek elsősök, pont a társadalmi szocializásiós éveiket ezekben az időszakokban töltötték.

Az életrevaló program a „hét szokáson” alapszik, gyakorlatilag egy módszertani kosár, mely segítséget ad a pedagógusoknak a mindennapi munkájuk jobbá tételére. Azok a 21. századi készségek, amiket a munkavállalók keresnek, a gyerekek mindennapjaiba épülnek be a program által. Ez azt jelenti, hogy képesek lesznek önszabályozásra, célok kialakítására, időtervezésre, vagyis önmaguk szervezésére, csapatban való dolgozásra, egymásra való odafigyelésre, együttműködés teremtésére. Ezeken túl harmadik lépésként, az önfejlesztés és az önmagukra való figyelem is sokkal hangsúlyosabb lesz.