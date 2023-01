A versenyre a helvéciaik mellett érkeztek Kecskemétről, Ballószögről is. Voltak régi „törzsjátékosok”, akik már 15 éve kijárnak Helvéciára megmérettetni magukat, de új versenyzők is indultak. – Mindig öröm számomra, ha új játékosokat köszönthetek. Idén sikerült a fiatalokat is nagyobb számban megszólítani, mely fontos az utánpótlás szempontjából. Valamennyien amatőrök vagyunk, maga a verseny is amatőr, de ettől még nagyon izgalmas – mondta Magó András, aki szintén asztalhoz ült játszani.

A verseny végén a legjobb játékos kupát, érmet és oklevelet kapott, a többiek helyezés alapján érmet és oklevelet. A gyerekeket külön díjazták.