Almási Roland Márk polgármester közleményében az írja, hogy a Bácsvíz Zrt. szakembereivel történt egyeztetéseket követően az tűnt a legoptimálisabb megoldásnak, ha Kunszállás csatlakozik a Kiskunfélegyházáról Fülöpjakabra tartó ivóvíz-gerinchálózatra. A félegyházi kút esetében ugyanis teljesen más rétegrendből származik az ivóvíz, más a tisztítási eljárás, így a szakemberek szerint nagyobb biztonsággal garantálható a jobb minőségű ivóvíz.

A polgármester arról is beszámol, hogy az elmúlt két esztendőben a beruházás előkészítésén dolgoztak. Először is megterveztették és engedélyeztették a félegyházi fordulótól a településig tartó mintegy 1300 méteres gerincszakaszt. Ez az eljárás közel egy évig tartott. Mivel az ivóvízminőség-javító projekt komoly anyagi erőforrásokat igényel, az egyéb futó építési projektek mellett az ütemezésre is figyelni kellett – írta közleményében a polgármester. Hozzátette: a Bácsvíz Zrt.-vel történt megállapodás értelmében a gépi munkát az önkormányzat, míg a szerelési és egyéb munkálatokat a társaság szakemberei végzik.

A településvezető arról is ír, hogy részben ezzel a munkával számolva vásárolt az önkormányzat egy saját kotrógépet, aminek az ára mintegy hetven százalékban már ezen a kivitelezésen megtérül. Az pedig külön büszkeség, hogy a kotrógép birtokában a jövőben ilyen komoly kivitelezési munkákat saját hatáskörben meg tudnak valósítani. A beruházás fennmaradó, mintegy bruttó tízmillió forintos költségét önerőből finanszírozza település – írja Almási Roland Márk, aki abban bízik, hogy a fejlesztésnek köszönhetően hamarosan a község minden részén az eddiginél sokkal jobb minőségű vizet fogyaszthatnak.