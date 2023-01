A pénzügyi tervezés fontossága egyre aktuálisabb, ugyanis segít a pénzügyi helyzetünk felmérésében, a pénzügyi célok elérésének meghatározásában és a meglévő pénzügyi eszközök hatékony felhasználásában. Segít megérteni, mi az, amit meg kell tenni a jelenlegi és a jövőbeli pénzügyi helyzet javításához. Segít meghatározni, mely célokra szeretnénk fordítani a meglévő forrásainkat, hogy elérjük a kívánt eredményeket. Emellett segít meghatározni, hogy milyen személyes vagy üzleti célokat tudunk elérni a meglévő erőforrásainkkal. A pénzügyi tervezés segít azoknak, akik jobban szeretnék menedzselni a pénzügyi jövőjüket, hogy megértsék a jelenlegi és a jövőbeni helyzetüket, és meghatározzák a szükséges intézkedéseket ahhoz, hogy elérjék a céljaikat.

Erről kérdeztünk meg egy szakembert, Csatosné Harmati Erikát, az Álomjövő pénzügyi tanácsadó iroda tulajdonosát, aki saját tapasztalatairól beszélt és tanácsot adott a helyes tervezéshez.

Véleménye szerint a magas infláció 2023-ban is velünk marad. Sajnos ma már minden ember, minden család megtanulta ezt a közgazdasági szakkifejezést, mert a hatása bekúszott a mindennapjainkba. És valóban, szinte nincs az életünknek olyan területe, ahol ne éreznénk a hatását, legyen szó az élelmiszerekről, szolgáltatásokról, üzemanyagokról és energiaárakról. Ezért fontos, hogy minél tudatosabbak legyünk a pénzügyek terén.

A pénzügyi tanácsadó első hasznos tanácsa, hogy legyünk tisztában a bevételeinkkel és kiadásainkkal.

Ennek érdekében nézzük át rendszeresen a bankunk által küldött havi elszámolást. Másik hasznos tipp, hogy tervezzük meg a bevásárlásainkat és időzítsük őket. Így kihasználhatjuk a nagy bevásárlóközpontok klubkártyás kedvezményeit, akcióit, amelyekkel akár több ezer forintot is spórolhatunk havonta.

Soha ne menjünk éhesen és bevásárló lista nélkül bevásárolni! – mondja a szakember. Ha gondosan összeírjuk, hogy mit kell vennünk, akkor elkerülhetjük, hogy hirtelen felindulásból olyan dolgokat vegyünk, amire nincs is szükségünk. Ha csak tehetjük, a nagyobb értékű, halasztható árucikkek vásárlását napoljuk el jobb időkre.

Mint azt a szakember elmondta, törekedjünk arra, hogy a jövedelmünk egy részéből biztonsági tartalékot képezzünk. Hiszen egy váratlan, negatív esemény bekövetkezte gyökeresen felfordíthatja egy család pénzügyi egyensúlyát.

Csatosné Harmati Erikát arról is kérdeztük, hogy az emberek a jelen gazdasági helyzetben jobban odafigyelnek-e a pénztárcájukra, mint ezelőtt. Elmondása szerint a felmérésekből kiderül, hogy az öt leggyakoribb újévi fogadalom között ott van az is, hogy jövőre jobban odafigyelek a pénzügyeimre. Sajnos, mint majdnem minden fogadalom esetében, itt is sokan adják fel a céljaikat, pedig ha máskor nem, hát most tényleg arra kényszerít bennünket az élet, hogy okosabban gazdálkodjunk az anyagi erőforrásainkkal. Csatosné Harmati Erika pénzügyi szakemberként bízik abban, hogy a 2023-as évben többen lesznek azok, akik nemcsak fogadkoznak, de tesznek is a pénzügyi helyzetük stabilizálásáért.