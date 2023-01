– Eredetileg hőszivattyút szeretettünk volna, de annak a költsége nem fért bele a pályázati keretbe – tette hozzá a polgármester, aki elmondta, hogy a pályázaton kívül, önerőből egy faaprítékos kazánt is beépítenek.

Az önkormányzat közszolgáltató cége mind a belterületi, mind pedig a külterületi részeken, valamint a tulajdonában lévő erdőben végzett fagallyazások során keletkező faaprítékot így jól tudja majd hasznosítani.

Németh Balázs azt reméli, hogy a fafűtéssel, a kiegészítő gázfűtéssel és a nyílászárók cseréjével sikerül nagyot lépni előre a városháza energetikai korszerűsítésében.

– Eddig 40 ezer köbméter gáz fogyott a városháza épületében, optimális körülmények között ezt szeretnék a nullára csökkenteni, főként fával fűtenénk majd. Teljes önkormányzati szinten 180 ezer köbméter a gázfogyasztás évente, ezt 60 ezer köbméterre szeretnénk lecsökkenteni, az eddigi egyharmadára – magyarázta a polgármester, amibe szerinte egy, az ideihez hasonló viszonylagos enyhe tél is besegíthet. Elmondta azt is, hogy napelemek már régóta vannak az épületen, az önkormányzat villamosenergia-fogyasztását le is fedi.

Az önkormányzat 2023-ra és 2024-re mintegy 60 millió forint többletkiadással számol a megemelkedett energiaárak miatt 2021-hez képest.

A tízezer fő alatti településeknek járó állami kompenzáció keretében 19 millió forintot kapott Bácsalmás, a maradék több mint 40 millió forintot kell kigazdálkodnia az önkormányzatnak.

Az önkormányzat a pályázaton kívül saját forrásból is igyekezett mindent megtenni annak érdekében, hogy faragjanak az energiaköltségekből. Egyebek mellett LED-ekre cserélték a régi izzókat az önkormányzati intézményekben, valamint négy helyen is fatüzelésű kazánt állítottak üzembe – emelte ki a polgármester, aki elmondta azt is, hogy a magas energiaárak miatt a városi tanuszodát határozatlan időre be kellett zárni tavaly októbereben.

Örvendetes ugyanakkor, hogy nem kellett semmilyen beruházást lemondani, még az előző ciklusos pályázatból az ipari parkban üzemcsarnokot épít az önkormányzat, az Európai Unió újjáépítési alapjából pedig egy négycsoportos, 500 négyzetméteres, melegítőkonyhás, 56 gyermek ellátását biztosító bölcsőde építésére nyert 860 millió forintot a város, ami zöldmezős beruházásként a református templom melletti területen épül meg. Az új bölcsőde építése foglalkoztatás-bővítéssel is jár majd, ahol 11 főt alkalmaznak majd – tette hozzá Németh Balázs.

Emellett 120 millió forintot nyert a város három kisebb belterületi útszakasz felújítására, valamint óvoda-felújításra is. Elkészültek a főtéri projekt tervei is, amire 225 millió forintot nyert a város, a pénz megérkezett az önkormányzat számlájára, a kivitelezési munkálatokra a közbeszerzést hamarosan kiírják.