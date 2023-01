A néphagyományok szerint majd vasárnap, Vince napján, a szőlészek-borászok ünnepén derül ki, hogy milyen szőlőtermés várható. Sok évszázadra tekint vissza, hogy a szőlőtermelő gazdák szőlővesszőt vágtak e napon, majd meleg szobában rügyeztették. Ha szépen kihajtott, abból jó bortermést jósoltak. Egy másik népszokás szerint: ezen a napon sok bort kell inni a bő termés érdekében.

Az időjárás is fontos tényező e napon. Azt vallották: „Ha megcsordul Vince, tele lesz a pince.” azaz ha olvad a hó e napon, jó szőlőtermés várható. „Ha fénylik Vince, tele lesz a pince.” azaz ha Vince napján süt a nap, akkor is jó bortermésben bízhatnak.

A kecskeméti Mathiász János Borrend már pénteken felelevenítette e hagyományt. Második éve Kecskemét–Katonatelepen, a MATE Szőlészeti Borászati Intézet állomásán jöttek össze a borrend tagjai, a Kunsági Női Borrenddel közösen, hogy áldást kérjenek a szőlőtőkékre, és az elkövetkező szőlőben lévő munkákra.

Először Szili Gábor, a borrend alelnöke köszöntötte a résztvevőket, majd a szőlők között a vesszőket megáldotta Laczai András református lelkész. Kiemelte: a szőlőben a sok emberi munka mellé szükség van Isten áldására is. Elengedhetetlen, hogy elrendezzük a dolgainkat az Úristennel, és akkor a kétkezi munkára is áldás érkezik. Elmúlnak a rossz idők, jönnek a jó idők. Ez igaz a hétköznapokra is. Ahol eddig nem volt áldás, ott áldás lehet.

Néhány borlovag dr. Németh Krisztina kutató, tudományos főmunkatárssal együtt néhány tőkét megmetszett, majd az ünnepség a kutatóintézet falain belül folytatódott.

Szabó Attila, az állomás vezetője elmondta: ősszel fellélegezhettek a gazdák a szüret után, de a munka folytatódott a borászatokban. Most januárban pedig már a metszések jönnek a szőlőültetvényeken, mely az idei termés megalapozása.

Dr. Németh Krisztina kutató, tudományos főmunkatárs a szőlővesszők egészségi állapotát értékelte. Hogy mi várható, azt nem lehet most megjósolni. Hosszú az év, a szőlő is sokat alszik még. A néphagyományoknak volt pogány eredete, mely később vallási tartalommal töltődött fel, és épült be az emberek mindennapjaiba. A termelés egy bonyolult munkaigényes folyamat, mindig kérték Isten áldását a szőlőre és a munkálatokra egyaránt. Az is hagyomány volt, hogy a szőlőtőkéknél védőszenteket helyeztek el. Vince is közéjük tartozik, de ő inkább a termésjóslók közé.