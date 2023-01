– A város a „Leromlott városi területek rehabilitációja Szabadszálláson” címet viselő projekttel a szegregációval veszélyeztetett területek fejlesztése mellett, célul tűzte ki a lakhatási feltételek javítását. Ennek jegyében valósult meg a szociális bérlakások kialakítása. Ez a beruházás több mint 220 millió forintba került. Az épület teljes egészében megújult, a harmincöt négyzetméter alapterületű lakások mindegyike külön fürdőszobát és elektromos fűtőrendszert kapott – mondta el hírportálunk érdeklődésére Darabos József polgármester.

Az önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások kialakítása az elmúlt év elején fejeződött be. Az épület megfelel a kor energetika-hatékonysági követelményeinek.

A külső falak tizenöt centiméter vastag hőszigetelést kaptak, a nyílászárók háromrétegűek, a led-es világítás úgyszintén csökkentik a rezsiköltségeket.

– A bérlakásokra vonatkozó pályázatot 2022 nyarán írtuk ki, és a rászorultság mellett több szempontot is figyelembe véve választottuk ki a bérlőket. A legutolsó szerződést az elmúlt év végén kötöttük meg, így januárra valamennyi lakás benépesült. A bérlők életében óriási pozitívumot jelent életkörülményeik változása. A kisgyermekesek közül akadt olyan, akinek korábbi lakásában még villany sem volt. Hatalmas minőségi változást jelentett a számukra, egyebek mellett, a televízió és az internet hozzáférés lehetősége is. Önkormányzatunk egy esztendős szerződést kötött a bérlőkkel. A szociális bérlakások nem csak eseti megoldást kínálnak a rászorulóknak, hanem segítséget nyújtanak abban is, hogy egyfajta tudatos gondolkodás alakuljon ki a bérlőkben. Az itt eltöltött idő a lehetőséget teremt az önálló életkezdésre is – tette hozzá a városvezető, aki az idei esztendő feladatai közé sorolta az épület külső környezetének megújítását.