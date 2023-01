A rendszerváltást követően, 1990 nyarán alapították meg budapesti székhellyel a Honvéd Hagyományőrző Egyesületet. Területi szervezetek több megyében alakultak. A Bács-Kiskun megyei és a kecskeméti területi szervezet megalakulásakor a Magyar Királyi Honvédség volt tisztjei és katonái kérték a belépésüket.

A tagok egy része II. világháborús katona volt, aki megjárta a hadak útját, többen jelen voltak az 1943. januar 12-ei nagy doni áttörésnél. Az elmúlt három évtizedben az összejöveteleken ezen veteránok számos alkalommal idézték fel az általuk megélt harci eseményeket vagy a hadifogság gyötrelmeit.

Megmutatták a féltve őrzött fényképeiket, a háborúban kiérdemelt kitüntetéseiket és egyéb relikviáikat. Hírportálunkon is az évek alatt számos interjú megjelent a frontot megjárt katonákkal.

A háborús veteránok közül az utolsó, Szeverényi István néhány hónapja az égi hadak útjára lépett. A kecskeméti honvéd hagyományőrzők tagjai azonban célul tűzték ki: tovább viszik azokat a katonai, honvédelmi és hadtörténeti értékeket, amelyeket elődeik képviseltek egykoron.

A több mint harminc éves egyesület mindennapjairól Kenyeres Dénes nyugalmazott alezredes, a kecskeméti területi szervezet vezetője adott számot. – Nagyon sok tagtársunkat elvesztettük a három évtized alatt, de szerencsére vannak új tagok is. Sokan érdeklődnek ma is a katonai élet, a katonai múlt hagyományai iránt. Egyesületünk őrzi és ápolja a hadtörténelem során keletkezett tárgyi anyagokat, egyenruházatokat, felszereléseket, szabályzatokat, relikviákat. Összejöveteleink iránt több fiatal is érdeklődik – kezdte az elején az elnök.

2023. január 15-én, vasárnap 10.30-kor tartják következő programjukat. Több társszervezettel közösen rendezik meg a doni megemlékezést a 80. évforduló és a hősök tiszteletére a Nagytemplomban.

– Több mint 40 tagtársunk volt az elmúlt 32 évben, akik szolgáltak a Magyar Királyi Honvédségben, és tevőlegesen is részt vettek különböző beosztásban harci cselekményekben. Sajnos 2022 nyarán elhunyt az utolsó doni veteránunk is. Szeverényi István itt élt közöttünk Kecskeméten népes családja körében. Egészsen fiatalon, 15 éves korában jelentkezett zenenövendéknek a Kecskeméten állomásozó magyar királyi Zrínyi Miklós 7. Honvéd Gyalogezred zenekarába, fel is vették. Szerintem nem volt akkor boldogabb fiatalember nála. Több hangszeren megtanult játszani, de a trombitát fújta legszívesebben. Óriási élményt jelentett számára, hogy együtt menetelhetett a zenekarban a társaival, minden kivonuláskor, illetve a városi rendezvényeken. Majd jelen volt a terület visszacsatolási műveleteknél. Szeverényi István sokszor elmesélte, hogy a fronton német, olasz és magyar katona zenekar együtt adott a táborban koncertet a tisztikar és a legénység részére. A zenekar tagjai a háború idején őrkatonaként is szolgáltak.

Megjárta, de szerencsére ő haza is térhetett a Don-kanyarból. Végig fagyoskodta az 1942/43-as telet, részt vett a január 12-ei doni áttörést követő védekező harcban, majd a 120 kilométeres visszavonulásban.

A túlélők között 1943. május 22-én érkezett haza a kecskeméti Nagyállomásra. Ünnepélyesen fogadták őket – részletezte az elnök, majd összefoglalta a doni veterán további sorsát.

Kenyeres Dénes (jobbról) fáradhatatlanul dolgozik a honvédhagyományok ápolásán, Szeverényi István (balra) elhunyta után is

Fotós: Sebestyén Hajnalka

– Később, 1944/45-ben ismét járt a fronton, hadifogságba is esett. Szeverényi szakaszvezető szerencsére túlélte a hadifogság minden megpróbáltatását. 1948. novemberében térhetett haza, akkor szembesülhetett élete legnagyobb fájdalmával, hogy két szeretett bátyja hősi halált halt a háborúban. János páncélos tiszthelyettes 1944 karácsonykor, Kálmán repülőtiszt 1945. február 22-én légi harcban veszítette el életét. Szeverényi Istvánt e két tragédia emléke egész életében foglalkoztatta. Hőstetteiket emlékkötetbe szerkesztette és átadta a Hadtörténeti Levéltárnak megőrzésre. Az élete során számos kitüntetést kapott, mindig ápolta a hősök emlékét. Civil életében édesapja foglalkozását folytatta, erdész lett. Nyárjason kerület- vezetőként fejezte be példaértékű pályafutását. Szép kort megérve, 2022 nyarán 98 éves korában érte a halál. Katona dísztemetésen kísértük utolsó útjára. Január 15-én róla külön is megemlékezünk a doni ünnepségen – mondta végül Kenyeres Dénes.