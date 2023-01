Szemereyné Pataki Klaudia a rádióbeszélgetésben elmondta, hogy rendezvényekben gazdag volt a múlt heti magyar kultúra napi rendezvénysorozat a városban. Minden kulturális és közművelődési hely részt vett az eseményekben, valamint civil szervezetek is részt vállaltak ezekben. Szemereyné Pataki Klaudia kiemelte, hogy a kultúrával kapcsolatos igények az idővel változnak, és ennek megfelelően szervezték meg a programokat az intézmények, köztük érdekes és újszerű elemekkel.

Ezek közt említette a polgármester a hatodik alkalommal megtartott Violin Maratont. Hangsúlyozta, hogy a mintegy 700 résztvevővel megrendezett sportesemény egyben a kultúrához, Kodályhoz is kötődött a zenei aláfestés miatt. A családokra is gondoltak a szervezők, mert a kisebb korosztályok képviselői is külön kategóriában indulhattak.

A Bozsó 100 Emlékévről is szólt a polgármester, amit a Bozsó Alapítvány rendez a Bozsó Gyűjteményben. Mint fogalmazott, izgalmas, tematikus programsorozattal készülnek Bozsó János festőművész, műgyűjtő születésének 100. évfordulója alkalmából. Az egész éven át tartó programok felölelik és a nagyközönség elé tárják a művész teljes életművét, annak alkotói korszakaira bontva.

A polgármester hangsúlyozta, hogy a város kiemelt kulturális szereplője a Bozsó Gyűjtemény, hiszen emellett, hogy meghonosították a városban a Múzeumok Éjszakája rendezvényt, időről időre a legnevesebb alkotók munkáiból nyílik tárlat falai között.

A másik évforduló Petőfihez kötődik, születésének 200. évfordulóját ünnepeljük az évben. Ehhez kapcsolódik a Nyugdíjas Klubok Vármegyei Jogú Városi Szövetségének és a Petőfi Sándor Katolikus Általános Iskola közös szervezésben megvalósuló, geberációkat összekötő műveltségi vetélkedője, ami mellé a városvezetés is odaállt. A polgármester elmondta, hogy város a Petőfi zsánerszobrot tervez elhelyezni a főtér környezetében, amivel méltón emlékeznek meg a nemzet nagy poétájáról és kecskeméti kötődéséről. Most írják ki a szobor elkészítéséhez a pályázatot és legkésőbb a jövő év március 15-i ünnepségen méltó módon felavathatják. Az evangélikus templom környezetében képzelik el felállítani a szobrot, mert Petőfi ott járt iskolába.

Az Izsáki út felújításáról is szót ejtett a városvezető. Elmondta, hogy jelenleg a téli időszak miatt szünetel az aszfaltozás és az aszfaltkeverő üzemek is zárva tartanak március 31-ig, de hangsúlyozta, hogy a kivitelező az ütemterv szerint dolgozik. Emellett a közműkiváltások pedig zajlanak. Két tekintetben azonban tapasztalható csúszás. Az egyik a volt Hullám vendéglő másik oldalán található épület elbontása – ami újabb rövid forgalomkorlátozást jelent –, majd az azt követő közműkiváltás.

A bontás után teljessé válik a szakasz közműkiváltása, majd ezt követően tudják folytatni a közművek kiváltását a másik oldalon.

Elmondta, hogy a Katona József Gimnázium melletti fák védelme is némi csúszást eredményezett, ezek védelme városi feladat volt, amihez szakmai egyeztetéseket kellett folytatni. Az a kompromisszumos megoldás született, hogy egy tölgyfát megtart a város, amiért át kell alakítani a meglévő terveket, mivel át kell tolni egy kicsit az úttestet a bal oldalra. – A civil szervezetek kérésére és a lakosság megelégedése érdekében ezt a kis csúszást vállalnunk kell – fogalmazott a polgármester.