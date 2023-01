Az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Szervezete húsz éve szervezi meg az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja alkalmából nemzetközi könyvjelzőcsere-programot. Az olvasást és az iskolai könyvtárakat népszerűsítő programban minden évben közel ötven ország és több tízezer diák vesz részt szerte az egész világból.

Az egyedi könyvjelzők készítésében a legkisebbektől a legnagyobbakig minden korcsoport bekapcsolódik. Az utóbbi években Magyarországról is egyre több iskola és diák vesz részt a könyvjelzőcserében.

A projekt lényege, hogy a jelentkező iskolai könyvtárakat a résztvevő diákok számát figyelembe véve a nemzetközi szervezők összesorsolják. A diákok által készített egyedi könyvjelzőket pedig a kisorsolt iskolának kell postán elküldeni a megajándékozandó diákok részére. A könyvjelzők formájával, színével, készítésük technikájával kapcsolatban semmilyen megkötést nem tesznek a szervezők – ezeknek csak a résztvevő diákok képzelete szab határt – részletezte Szunyi Anikó. Azt is elmondta, hogy

idén Szlovéniából, Horvátországból, Portugáliából és Indiából kaptak – és természetesen küldtek – könyvjelzőket a félegyházi diákok. De olyan is volt már, amikor az Amerikai Egyesült Államokba kerültek a félegyházi könyvjelzők és fordítva.

Az igazgatónő arról is beszámolt, hogy a könyvjelzőkkel együtt az osztályok rövid bemutatkozást is írnak magukról, iskolájukról, lakhelyükről és az országról is. A levélben fotókat is küldenek. Ugyanakkor a könyvjelzőkön fel lehet tüntetni akár a készítő nevét, e-mail címét is, hogy a diákok – ha szeretnék – felvehessék egymással a kapcsolatot – sorolta a kezdeményezés lényegét Szunyi Anikó.