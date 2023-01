A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara ismét meghirdette a „Kossuth Zsuzsanna Nemzeti Egészségügyi Szakképzési Versenyt”. A szakmai tanulmányi versenyen az egészségügyi középfokú szakképzésben résztvevő diákok indulhattak.

A Szakképzési Verseny pedagógiai célja a magyarországi egészségügyi középfokú szakképzés színvonalának további növelése, a szakképzésben kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatalok és felkészítő tanáraik eredményeinek elismerése. Cél az eredeti munkakörnyezetet szimuláló gyakorlati feladatok által a versenyzők szakmai tudásának felmérése. Cél továbbá az egészségügyi szakmák társadalmi presztízsének növelése és a szakképzésbe való belépés vonzóvá tétele a szakmák bemutatása által, ezzel elősegítve a pályaválasztó fiatalok pályaorientációját.

Bács-Kiskun megyében összesen 71 tanuló nevezett be a versenybe az alábbi tanulmányi területeken: alapápolás-gondozás; belgyógyászat és ápolástana; rehabilitációs alapismeretek és fizioterápia.

Az I. fordulót, az elődöntőt novemberben tartották meg, ahol a versenyzők, egy 30 feladatból álló központi interaktív feladatsort oldottak meg. A vármegyei döntőbe a kecskeméti Szent-Györgyi Albert Technikum, a bajai Kossuth Zsuzsanna Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, a bajai Szent László Általános Művelődési Központ, valamint a kiskunhalasi Dékáni Árpád Technikum tanulói jutottak be.

A vármegyei döntők most zajlanak. Az elsőnek kedden Kecskeméten, a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház adott helyet. A 20 fiatal beteg nélküli, szituációs gyakorlatokban mérte össze tudását.

A megnyitón dr. Gondos Miklós főigazgató, a vármegyei döntő fővédnöke köszöntötte a versenyzőket. Kiemelte, hogy az ápolók munkája nélkülözhetetlen, nemcsak a betegek, de az orvosok számára is. Óriási munkát végeznek, nagy teher hárul rájuk. Rajtuk is múlik a beteg közérzete, és hogy milyen emlékkel távozik a kórházból. Ehhez a szakmai tudás mellett hatalmas empátiára és gyakorlati készségre van szükségük. A főigazgató megjegyezte, az orvosok az első egyetemi év során maguk is tanulnak ápolástant, és a kórházakban a tapasztalt nővérektől e téren nagyon sokat tanulnak.