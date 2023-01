A fennállása 19 éve alatt a TST Táncstúdió méltán öregbítette már Kecskemét hívnevét rangos országos és nemzetközi versenyeken. Az elsősorban hiphop táncos formációi nemcsak megmozgatják a fiatalokat, hanem pozitív életérzéssel, közösséghez tartozás élményével ajándékozza meg őket a táncon keresztül.

Az évek alatt a legismertebb, legsikeresebb formációja a New Generation volt, melynek tagjai kisiskolás koruktól kezdve együtt táncoltak. Nagyszerű csapattá értek, mely minden alkalommal megmutatkozott a produkciójukban is. A gyerekek azonban felnőttek, és kirepültek a TST fészekből. Váczi Niki vezető koreográfus, a TST vezetője végre megtalálta a méltó utódokat.

– Nagy öröm számomra, hogy újra van egy ütőképes, fiatalokból álló formációnk. A New Generation 2 nevet kapták, mely nem a fantáziátlanságomra utal, hanem ezzel is szeretném érzékeltetni, hogy az elődök sikeres útján halad a második generációm

– mondta nevetve Váczi Niki, majd tovább mesélt a csapatról.

– A New Generation 2 tagjai: Duka Viki, Molnár Lilla, Molnár Hanna, Szikszai Csenge, Varga Lénárd és Vörös Lara. A 7-13 éves korosztályt képviselik. Rengeteget edzünk, keményen dolgoznak, melynek már vannak eredményei. Tavaly a Dance Univerzum országos versenyen első helyezést értek el. Beértek – mondhatnánk így is. Kiválóan egymásra hangolódtak, mely a tánc közben is látványosan érzékelhető. Külön öröm, hogy ketten szólóban is nyomják, Duka Viki és Molnár Hanna egyéniben is figyelemreméltó. Ráadásul Viki mindössze hétéves – tette hozzá Váczi Niki.

A TST-ben azonban nemcsak a New Generation 2-re érdemes odafigyelni. A felnőtt korosztályból is új csapat alakult.

– Az ifjúsági korosztályból kinőve sokan maradtak nálunk táncolni. Közülük négyen és én alkotjuk az új formációt, melynek neve még nincs meg, most ötletelgetünk. Az ötfős csapatban rajtam kívül táncol még Ritter Ádám Bence, Bakos Áron, Nagy Lili és Mátyus Bogi. A két fiú látható a TST friss videóiban is, rendkívül tehetségesek. Odafigyelek azonban a kicsikre, kezdőkre is, számomra mindenki nagyon fontos. Idén a TST gálán, júniusban, mindenki fellép. Szeretnénk bemutatni, hogy például egy év alatt milyen fejlettségi szintre lehet eljutni a kitartó táncedzésekkel. Az se baj, ha nem lesz tökéletes az összhang, szerintem egy kezdő csapat fellépésének pontosan az adja meg a báját, hogy próbálkoznak, kitartanak, szeretnek együtt lenni. A Manók, a hatéven aluliak is nagyon aranyosak, és rendkívül jól mozognak. Köztük Noella, az ötéves kislányom is – mondta büszkén Váczi Niki.

A tánc mellett a break és a jumping is népszerű.

– A break táncoktatást Elek Gábor vezeti, aki nálam nőtt fel, kiskora óta TST-ben táncol, mára pedig már oktató. A break – érdekes –, de a kisebbek körében a legnépszerűbb, vannak igazán jó táncosok közöttük, 5-6 évesen is. Az oktatásban Elek Gábor mellett egy vendég világbajnok, egy pécsi breakoktató is részt vesz. A Jumping pedig a bevezetése óta, immár hatodik éve rendkívül népszerű, ott mindig telt ház van az edzésen – jegyezte meg.

Szabó-Váczi Noella imád táncolni

Fotós: Sebestyén Hajnalka

A TST-ben ezekben a napokban is nagy a nyűzsgés, a táncosok készülnek az újabb versenyekre. Ezen a hétvégén ismét megmérettetik magukat. Az országos versenyek mellett a nyári világbajnokságra is szeretnének kijutni a fiatalok, melyre minden esélyük megvan.

– Idén szintén Horvátországban lesz a világverseny, melyet nagyon várunk. A covid miatt az elmúlt két évben nem volt. Most egyéniben és a New Generation 2-vel is szeretnénk a zsűri elé állni – mondta, majd végül a közösségi életükről szólt néhány gondolatot.

– A járványhelyzet után, a sok bezárás, leállást követően sikerült talpra állnunk. Nincs könnyű helyzetünk. Sok volt a lemorzsolódás, érthető módon, ugyanakkor akik maradtak, nagyon jó csapatot alkotnak. A tudásuk nagyon jó, érdemes sok munkát beléjük fektetni. Azt tapasztalom, hogy ez a sok bezárás, bezártság után nehéz kimozdítani a fiatalokat. Remélem ez idén pozitív irányban változik – fejezte ki reményét Váczi Niki.