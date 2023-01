A Talajmegújító Gazdák Egyesülete civil szerveződésként évek óta dolgozik azon, miként járulhatnak hozzá a termelők, hogy élettel teli talajokat hagyjunk örökül. Gyakorlati tapasztalataik őszinte megosztásával szeretnék elérni, hogy ez a fajta gazdálkodási mód minél szélesebb körben terjedhessen el.

Az esemény kiemelt vendége az ukrán gazda Mykhaylo Draganchuk volt

Fotós: Márton Anna

Az utóbbi két évtizedben több gazda változtatott a megszokott technológián és váltott a fenntarthatóságot biztosító módszerekre. Mykhaylo Draganchuk tizenöt éve dolgozik a no-till technológiával (egy olyan gazdálkodási módszer, amely során a talajt nem forgatják, nem szántják vagy ássák fel, hanem a terményeket direkt vetéssel termesztik a földön maradt vegetáció alatt) 1400 hektárnyi területen a Krím-félszigeten, egyben ő a No-Tiller Youtube-csatorna alapítója. Ugyanakkor Európa egyik legnagyobb no-till konferenciájának alapítója és ötletgazdája is. A kerekasztal-beszélgetések vendégei között hazai gyakorló gazdálkodók, kutatási, illetve oktatási területen tevékenykedők voltak.

– A nagy érdeklődés annak is köszönhető, hogy a téma az országban nem sok helyen érhető el. Ennek hatására, hogy megpróbáltuk összehozni azokat az embereket, akik már érdeklődőbbek és jártasabbak, olyan hangulatot teremtett a rendezvényen, hogy nagyon aktív eszmecserék folytak a vendégek, előadók és kiállítók között is. Baráti hangulat alakult ki. Mi egyesületként már több mint öt éve működünk – mondta a baon.hu-nak Fülöp Tamás kommunikációs vezető. Mint elmondta, az évi két konferencia mellett 10-15 gyakorlati jellegű rendezvényt is szerveznek, amikor gazdasági látogatásokat szerveznek, elsősorban a tagtársak részére. A gazdák kérdésekkel fordulhatnak a tagsághoz, a tapasztalatokat, tudásokat megosztják egymással. Mint közösség is nagyon jól működnek. Ha valamelyik gazdatársnak problémája van valamilyen területtel, akkor legalább öt gazdatárs siet a segítségére és próbálják közösen megoldani.