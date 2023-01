Kuti Zoltán elmondta még, hogy több mint harminc évvel ezelőtt csobbant először hideg vízben. Azóta szinte minden évben megmártózik, ha az időjárás olyan, akkor jeges vízben is. Az elmúlt évben például jeges volt a Szikrai Holt-Tisza vize, úgy kellett feltörni, hogy be tudjanak menni. Ebben a szezonban már négy alkalommal csobbant a barátaival. Persze a hideg vízben való fürdésnek meg vannak a lépései. Nem lehet első lépésből belemenni, arra fel kell készülni, de már májustól, és fokozatosan hozzászoktatni szervezetét a hideg és még hidegebb vízhez. A mostani csobbanásban Szabó Ákos, Bajtai András, Peszeki Attila, Nánási Imre, Kovács József és Kuti Zoltán vett részt. A főszervező egyébként ahogyan szinte mindig, most is vitt humort az eseménybe, mert szőke copfos lánynak öltözött. A vízbe merülés előtt azonban megmutatta valódi lényét. A fürdőzők vidámak voltak, nem látszott rajtuk, hogy fáznak.

Két alkalommal is bementek a vízbe, és volt olyan, aki több mint a holtág feléig is beúszott. Kuti Zoltán még tovább maradt volna a vízben, de a többieknek már elég volt. Zoli azt tervezi, hogy még a mostani téli időszakban több alkalommal is megmártózik hideg, és ha lesz, akkor pedig jeges vízben is.

Február 25-én pedig farsangi futást szerveznek Kecskemét főterén.