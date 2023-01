– Több autóval szállítunk, napi 12 órát dolgozunk, hogy mindenki megkapja a tüzelőjét. Az igény hatalmas, annak ellenére, hogy a tavaszi 3500 forintról 6000-re nőtt a tűzifa mázsájának ára. Tavaly 30 ezer mázsa fát adtunk el, most ez 40 ezer fölé emelkedett. Akad olyan vevő, aki csak ezzel fűt, mások tartaléknak vásárolják a fát. Azt látom, hogy amikor faggyal indul a nap, akkor több telefont kapunk – elemezte a helyzetet a kereskedő.

Az ideális az lenne, ha három évnyi tüzelő állna a portákon. Így jól kiszáradt fával lehetne fűteni. Hegedűs Tamás azt mondja, hogy ez jó meglátás, de az embereknek nincs annyi pénzük, hogy három évnyit előre megfinanszírozza.

A cég Csengődről úgy 1700 címre hordja a tüzelőt, de talán három-négy olyan helyen járt még eddig, ahol ott van bekészítve a több évnyi, száradó fa.

Kérdésünkre, hogy miért lehet egyes helyeken 50-60 százalékkal drágább a tűzifa, így felelt: az ár attól is függ, hogy van-e a kereskedőnek saját erdeje, akkor lehet olcsóbban adni. Ha azonban a kereskedő közvetítőtől veszi meg a fát, akkor az drágít az áron. A nagyvárosokban a barkácsáruházakban 10 ezer forint felett is lehet a fa mázsája.

A vásárolt mennyiségnek a pénztárca vastagsága szab határt, kinek mennyi is a pénze. Sokan 10-20 mázsánként rendelnek tette hozzá. De látott olyan családot is, ahol ki van porciózva a fa. Azaz egy nap körülbelül 30 kilogrammot tüzelhetnek el, ha ugyanis többet használnak el, akkor a következő szállításig elfogy a fa. Azaz fázni fognak. – Így nekünk is arra kell figyelnünk, hogy időben jussunk ki az ilyen megrendelőhöz – mondta a tűzifa- kereskedő.