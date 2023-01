A Nagytemplom felújítása lassan öt évre tekint vissza. 2018-ban állványozták fel, a tényleges munkálatok 2019-ben vették kezdetüket. A szembetűnő haladás múlt nyár óta látható. Vannak látványosabb elemei is a munkálatoknak, melyek közül a Nagytemplom torony sisakja mindenképpen kiemelkedik.

– Nagy örömünkre elkészült a toronysisak, melyen most már a díszek is újra látszanak. Sokan kérdezik, hogy ezek újak-e. A válaszom: nem. Korábban is rajta voltak, csak a réz oxidálódásával az évtizedek alatt egyszínűvé váltak a toronnyal. Most viszont a rézlemezt aranyoztuk, így sokkal jobban látszanak – mondta Finta József, majd felidézte a múltat.

– Az 1860-as években a torony leégése után készült el a ma is látható sisak, mely késő barokk stílus jegyeit hordozza magán. A tornyot az eredeti design alapján restaurálták – tette hozzá.

A templom fal színe szintén kezd kibontakozni, melynek árnyalata az eredeti alapján lett kiválasztva. – A templom felújítása során számos építészeti-történelmi kutatás folyt, melynek során a templom eredeti falszínét is keresték.

Az új falszín már látszik a toronyóra környékén. Ennek kapcsán szeretném elmondani: az óra újraindult.

A következő lépés az óra megvilágítása lesz, valamint az erkély felhelyezése. Az erkély vasmunkálatai elkészültek, a kőlap felújítása zajlik. Ha feltették, utána lehet tovább bontani az állványzatot – fejtette ki a főplébános.

Aki jobban megnézi a templomot, láthatja, hogy az üvegablakok is megújultak, és van, ahol már állványok sincsenek. – Befejeződött az üvegablakok restaurálása. Keretet kapott valamennyi, melyre tavasszal, ahogyan az idő engedi, plusz üveget is felhelyeznek a szakemberek, melyek nemcsak védelmet nyújtanak, de reményeink szerint hang- és hőszigetelést is adnak. A Plébánia felől a festés elkészült a lábazatig, a városháza felől még folynak a munkálatok. Az állványzatokról verik le a régi vakolatot, majd újravakolják, bízom benne, tavasszal már festhetik a falakat. Az üvegablakok mellett a kőszobrokat is restaurálták. Jelenleg zajlik a nagy faajtó felújítása, majd jönnek az oldalajtók. Elmondhatom, most már körvonalazodik a felújítás vége – összegezte Finta József.

Összegyűjtötték a pénzt a szobor felújítására

A Nagytemplom felújítása közben a hívek részéről megfogalmazódott az igény, hogy a Katona gimnáziummal szemközt, a Boldogasszony téri Mária-szobrot restaurálják.

Egy év alatt sikerült megvalósítani, már csak a kerítés van hátra. – Amikor a hívek megkerestek, őszintén megmondtam nekik, hogy erre most a főplébániának a Nagytemplom költségei mellett nincs plusz forrása, nem tudja felvállalni.

Abban azonban szívesen segítek, hogy a hívek között népszerűsítem az adománygyűjtést, hiszen jó célból fogtak össze. Örömmel mondhatom és nagy köszönettel vagyok a hívek felé, hogy sikerült összegyűjteni a pénzt.

A szobrot Kosik Márk fiatal kőszobrász, kőrestaurátor újította fel, decemberben vettük át. Voltak letört darabjai is a szobornak, többek között Mária ujjaiból hiányzott néhány. Jelenleg a szobor melletti kovácsoltvas kerítés lakatosmunkái folynak, belátható időn belül elkészülhet az is – foglalta össze a főplébános, majd végül szólt a héten zajló ökomenikus imahétről.

– Az ökomenikus imahét a keresztény egység keresésének, megvalósításának egyik fontos állomása, már a 19. század vége óta. A keresztény felekezetek, a reformátusok, az evangélikusok, az anglikánok és más protestáns felekezetek a katolikusokkal együtt a sokféle különbözőség ellenére keresik a közöset, ami összeköt mindenkit. A küldetés, hogy Jézus akarata érvényesüljön, mindnyájan eggyek legyünk, arról ismerjen meg minket a világ, hogy szeretjük egymást, szeretettel vagyunk egymás iránt. A katolikusok az 1960-as években a II. vatikáni zsinat után csatlakoztak hozzá nagyobb hatékonysággal. Kecskeméten az egy hét alatt mindig ugyanabban a templomban vagyunk a különböző imaórákon, istentiszteleteken. Tavaly például a Piarista templom, idén a Baptista imaház adott helyet. A utolsó nap, szombaton 17 órakor velem találkozhatnak a hívek. Nagyon várom már, öröm számomra, hogy az imahét során találkozhatok lelkésztestvéreimmel és a hívekkel – mondta végül Finta József.