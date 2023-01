Neumann János, a kiemelkedő képességei miatt gyakran földönkívülinek, „marslakónak” is nevezett rendkívüli tudós, akit a 20. század egyik legokosabb emberének választottak. Neumann János születésének 120. évfordulója alkalmából 2023-ban emlékévet hirdetett több, a világhírű matematikus emlékét gondozó szervezet, köztük a Neumann János Számítógéptudományi Társaság és a tudós nevét viselő kecskeméti Neumann János Egyetem.

Az ország legdinamikusabban fejlődő egyeteme 2017. augusztus 1-jétől viseli a világhírű matematikus nevét és a most aláírt támogatói szerződéssel kíván a világhírű, sok tudományágban kiemelkedő tudósról megemlékezni és a munkásságát a szélesebb közvélemény számára is ismertebbé tenni, valamint a Neumann 2023 programév keretében hosszútávú stratégiai és innovációs célokat megfogalmazni.

Arany fokozatú támogatóként a Neumann János Egyetem megjelenési lehetőséget kap a Neumann Számítógéptudományi Társaság által koordinált Neumann 120 programsorozat rendezvényein, valamint a sajtókommunikációban és az egyes események promóciójában.

Az 1903. december 28-án Budapesten született Neumann új általános elveket javasolt a számítógépek felépítésére, amelyek annyira átütőek voltak, hogy ezeknek köszönhetően örökre beírta nevét a számítástechnika tudomány történetébe. Neumann Jánost számos tudományterület magalapozójaként vagy továbbfejlesztőjeként ismeri el a tudományos világ. Gondolkodása meghatározó a funkcionálanalízis, valószínűségszámítás, halmazelmélet, matematikai logika, számítógép-tudomány, sejtautomaták, kvantum-mechanika, operációkutatás, játékelmélet, atomenergia-felhasználás területén is. Magyar anyanyelvéből is adódó példátlan kreativitása és sokoldalúsága miatt is nevezték Marslakónak. A kecskeméti egyetem névadója előtt tisztelegve 36 nagyszabású programot szervez a Neumann 2023 programév keretében. Tudományos konferenciák, tanulmányi versenyek mellett változatos kulturális programokkal, kiállításokkal hívják fel a figyelmet Neumann János szellemi, tudományos munkájára.

Az együttműködésről és a programokról részletes információ a Neumann120.hu oldalon, valamint a Neumann János Egyetem honlapján az nje.hu oldalon található.