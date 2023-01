Az édesapa mellett immár a három gyermek – Csaba, Andrea és Zsolt – is aktívan kiveszi részét a mindennapi munkából. A védjegyük a saját nevelésű akasztói szikipontyuk, mely egyedülálló az országban. Népszerű, mivel nem zsíros, és a szikes talajnak köszönhetően a halhús íze sokkal ízletesebb mint az iszapos vízben élő pontyoké. Emellett azonban a család halastavaiban más halak is foghatók, mint például a szürke harcsák és tokhalfélék. Néhány éve a szibériai tokhalból kaviárt is készítenek.

Szabó Csaba végül elmondta: sok híresség, közéleti személy is megfordul náluk. Van, aki egy ebédre tér be a csárdába, de többen horgászással kötik egybe az akasztói programot.