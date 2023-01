A városvezető elmondta: nem volt könnyű a 2022-es esztendő sem, hiszen egy pandémiás időszak után, egy viszonylag bizonytalan gazdasági helyzettel kellett szembenézniük.

– Nem tudtuk és nem láttuk, hogy azok a vállalatok amelyek iparűzési adóval jelentősen tudják támogatni a település költségvetését, hogyan teljesítettek és mik azok a perspektívák, amik miatt éppen a gazdaság teljesítőképessége csökkenni fog. Ez a kitettség meghatározta a költségvetésünket – fogalmazott Patkós Zsolt.

A város tavalyi költségvetése így „nagyon óvatos” volt, a kötelező feladatokon túl, 87 millió forint általános tartalékkal terveztek. A takarékosság is előtérbe került és olyan fejlesztéseket valósítottak meg – például napelemeket telepítettek hét intézményre –, amelyekkel spórolhattak a működési költségeken.

Az idei év cseppet sem lesz könnyebb, hiszen a drasztikusan megnövekedtek energiaköltségek, amik a múlt évihez képest 250 millió forinttal több kiadást jelentenek a városnak. Utóbbi költségek finanszírozására nemrégiben 123,9 millió forint állami támogatást kapott a település önkormányzata. A rezsitámogatás elnyeréséhez „meg kellett húzni a nadrágszíjat” a városnak is, amelynek tervet kellett készíteni az energia megtakarítási lehetőségekről.

– Azon nem spórolunk, ami a gyerekeink életét érinti. Óvodában, bölcsődében azt a 22 fokot, amit eddig is biztosítani kellett, azt továbbra is biztosítjuk

– jelentette ki Patkós Zsolt.

A fejlesztésekről a nehéz időszakban sem szeretnének lemondani és folytatni akarják a beruházásokat a belvárosban és a Majsához tartozó településrészeken: Bodogláron, Tajón és Kígyósban. A már megnyert pályázati források segítségével tervezik a tajói bekötőút felújítását, a Marisi út további aszfaltozását, valamint a Félegyházi útról a Kiserdő felé vezető útszakasz felújítását. A majsai vasútállomás környékén is megújul az útpálya, buszforduló, gyalogátkelőhely és új járdák is készülnek. Területfejlesztési támogatást remélnek a Napsugár Óvoda Bajcsy-Zsilinszky utcai telephelyén a régi épületek korszerűsítésére. A közbiztonság javítása érdekében a városi térfigyelő kamerarendszer fejlesztése és megújítása is napirenden van.