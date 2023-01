Vajda Piroska

Példaértékű a a Lakiteleki Auti Alapítvány munkája

Újságíróként fontosnak tartom, hogy keressem a jó példákat és azokat közvetítsem az olvasók felé. Szerencsésnek mondhatom magam, mert a munkám során nagyon sok érdekes és értékes embert ismerhetek meg és mutathatok be. Olyan embereket, akik remélhetőleg az olvasóknak is utat mutatnak, akiknek a történeteiből erőt meríthetnek. Ezek az emberek azonban legtöbbször a háttérben meghúzódva, csendben teszik dolgukat. Eredményeikről, elismeréseikről is csak szerényen nyilatkoznak. Így volt ezzel például a Lakiteleki Auti Alapítvány kuratóriumi elnöke, Ambrus Zsolt is, aki az ÉrtékVagy! program részeként vette át tavasszal a Példakép – Példaképp díjat. Az elismerést olyan szemléletformáló, másokkal együttműködni tudó szervezetek, cégek vagy személyek kaphatják meg, amelyek, illetve akik a szociális területhez kapcsolódó ügyeket mozdítják előre. A Lakiteleki Auti Alapítvány négy éve, egy mintaprogram keretében hozta létre az ország első Autista Tanodáját, ahol autizmussal élő gyermekek fejlesztésével foglalkoznak. Úttörő kezdeményezésükkel a sortárs családoknak is szeretnének utat mutatni.

Klinkó Imre: az aszálytól szenvedő vadak védelmezője

Klinkó Imre hivatásos vadász abban a reményben vállalta az augusztusi interjút, hogy példáját követve még többen itatják majd az aszálytól szenvedő vadakat. A vadász fáradtságot nem ismerve lajtos kocsival járta a petőfiszállási erdőket, hogy vizet vigyen a szomjúságtól szenvedő vadállatoknak. A meglévő itatók mellé pedig további itatókat készített és helyezett ki, hogy így óvja a pusztulástól az állatokat. Cikkünk nyomán sokan jelezték, hogy maguk is helyeztek ki itatókat, és folyamatosan ügyeltek a vízutánpótlásra. Ilyenkor érzi az újságíró (és persze a vadász is), hogy munkája nem volt hiábavaló.

Önzetlen tinédzser

Megható volt annak a kunszállási kislánynak a története is, aki saját kezűleg készített ajándékokkal lepte meg a félegyházi, Nádasdy utcai szociális otthonban élőket. A tizenhárom éves Szijártó Etelka zsebpénzét és szabadidejét nem kímélve 135 asztali díszt készített, hogy örömet okozzon az időseknek. Meglepetésével egyszerre csalt mosolyt az arcokra és könnyeket szemekbe.

Emberség nehéz időkben is

A világ szomorú történéseit figyelve okkal lehetünk elkeseredve. Ám, ha jobban körül nézünk, akkor felvillannak, olyan szép kezdeményezések, melyek bizonyítják, hogy nincs veszve minden. Ezt támasztja alá az a jótékonysági adománygyűjtő akció is, melynek köszönhetően ötvenöt nehéz sorsú család karácsonyát varázsolták szebbé Kiskunfélegyházán. Bajzák-Csikós Ágnes jótékonysági kezdeményezéséhez évről-évre egyre többen csatlakoznak, bizonyítva, hogy az emberekből nem veszett ki a jó szándék.

Márton Anna

Bortúra hölgyeknek

Amikor a 2022-es évben írt cikkeimre gondolok, elsőként ugrik be egy nagyszerű kezdeményezés, amit a hölgyek figyelmébe ajánlok. Inspiráló volt beszámolni a Csillagom bortúráról, amit Megyeri Julianna álmodott meg. A Csillagom bortúra nők, lányok, asszonyok kedvenc kikapcsolódása lehet a festői szépségű Nemesnádudvari pincesoron. Megható volt szembesülni vele, ahogy a női energiák összefonódtak vagy épp azzal, hogy némelyeknek hosszú idő után ez a túra jelentett igazi kikapcsolódást. 2022-ben közel 300 hölgy vett részt a sikeres, rendkívül jó hangulatú rendezvényen.

A női bortúrát legközelebb májusban rendezik meg a Nemesnádudvari pincesoron.

Dr. Fenyő József, a humoros és lelkiismeretes főorvos

A Bajai Szent Rókus Kórház Sürgősségi Betegellátó Osztálya idén 20 éves évfordulóját ünnepelte. Az osztály az elsők között alakult az országban, tulajdonképpen az első tízben benne volt a bajai részleg, ők voltak, akik elkezdték ezt a szakmát.

Dr. Fenyő József osztályvezető főorvos a kezdetektől részt vett az osztály kialakításában, vele beszélgettem az évforduló kapcsán és a szakember lelkesedése, lelkiismeretes hozzáállása magával ragadott. A kiváló szakember a magánéletben kitűnő sportember, rendszeres maratoni futó. Fenyő József humorát és munkájuk sokszínűségét nagyszerűen példázza az alábbi történet, amit interjú közben osztott meg velem.

– Volt egyszer egy fiatal hölgy, akinek súlyos hasmenése volt éppen az esküvője előtt egy nappal. Menni alig bírt szegény, bőszen infundáltuk, nagyon tartott attól hogy elmarad az esküvő. Viccelődtünk vele, hogy bepelenkázzuk és majd úgy megy a boldogító igent kimondani. Végül annyira fel tudtuk erősíteni a lányt, hogy el tudott menni az esküvőre. Szerencsére hosszú ujjú ruhája volt, így az infúziós kanül nem látszódott a ruha alatt. Az este folyamán még a menyasszonytánc előtt gyorsan visszaugrott a sürgősségi osztályra és kapott még körülbelül két liter infúziót, hogy végigbírja az esküvőt. Egy nagyon aranyos hölgy volt, mindenkivel összebarátkozott. Ennek a hölgynek mondtam azt, hogy ha valaha találkozunk, akkor csak annyit mondjon, hogy ő a menyasszony. Eltelt több év, és amikor a fiamat vittük a játszóházba, ott volt egy anyuka egy kisgyerekkel és nagyon kedves volt. Mondtam neki, hogy ne haragudjon, de nem tudom honnan ismerjük egymást, erre ő vidáman felkacagott, hogy ő a menyasszony – idézte fel a kedves történetet a főorvos.