– Tavaly 23 kisgyermek gyarapította a falu lakosságát. Az idén eddig 5 terhes kismamáról tudunk már – nyilatkozta a baon.hu-nak Bán Róbert polgármester. A falu elöljárója egyben általános iskolai tanár is, aki elmondta, hogy az intézmény számára is nagyon fontos ez a gyereklétszám. Eddig még nem kapott hírt arról, hogy a települése mekkora rezsitámogatást kaphat az államtól. Mint mondta, ő 5-6 millió forinttal már elégedett lenne. A falu 10 szolgálati lakással rendelkezik. Több ingatlant most újítanak fel, nyílászárókat cserélnek és szigetelnek. Az egyiket közösségi térnek állították be.