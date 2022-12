Mint írják, az Országos Meteorológiai Szolgálat szombat délutáni előrejelzése alapján éjfélig az Alpokalján, a Bakonyban, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, majd vasárnap már másutt is egyre többfelé válthat havazásba az eső, ugyanakkor a váltást követően a legtöbb helyen gyorsan gyengül, szűnik a csapadék a vasárnap déli órákig. Vastagabb hótakaró kialakulására főként az Alpokalja, a Dunántúli- valamint az Északi-középhegység magasabb részein lehet számítani.

A nyugati, valamint az északkeleti tájakon van esély 1-6 centiméteres hóréteg kialakulására, ezt követően vasárnap este az Ózd-Békéscsaba vonal mentén kialakuló intenzívebb hózáporokból szintén hullhat további 1-5 centiméter friss hó.A közútkezelő ezért arra kér mindenkit, hogy a következő napokban még utazás előtt tájékozódjanak az aktuális útviszonyokról és csak a téli közlekedésre alkalmas járművekkel induljanak el.

Mit tett és mit tesz még a Magyar Közút a havazás előtt?

A Magyar Közút szakemberei a hófúvásban várhatóan érintett megyékben már pénteken előkészítettek valamennyi hómarót és még a havazás előtt megelőzésképpen síkosságmentesítő anyagokat is kijuttatnak az országos utakra, hogy megakadályozzák a friss hó azonnali letapadását a burkolatra. Ezt nehezítheti, hogy gyakorlatilag mindenhol intenzív esőzésből vált majd át havazásba az időjárás, így az előzetesen kijuttatott anyagokat lemoshatja az eső.

Mit tesz a közútkezelő, amikor megérkezik a havazás?

A szükséges esetekben a síkosságmentesítési munkákon kívül a hóeltakarítási munkákat is ütemezetten elvégzik az országos közutakon (a belterületi utak többsége önkormányzati kezelésben van, az autópályák döntő többségét pedig koncessziós társaságok üzemeltetik).

A munkagépek minden esetben egy előzetes ütemterv és sorrend szerint avatkoznak be: mind az előszórási, mind az aktív védekezési munkákat első körben a főutakon, forgalmasabb mellékutakon, majd az alacsonyabb forgalmú útszakaszokon, bekötőutakon végzik el.

A munkagépek 80 mérnökségi telephelyről indulnak el a 31 ezer kilométeres közúthálózatra és a több mint 3000 településen átvezető szakaszokra, így egy-egy munkagép teljes fordulóköre a beavatkozás jellegétől, az időjárási és forgalmi helyzettől, valamint a terepviszonyoktól függően 2-4 órát is igénybe vehet.

Miért figyelmeztetnek külön a hófúvásokra?

Az erős szél miatt kialakult hófúvással érintett területeken ugyanakkor hatékonyan csak a szél elállta után tudnak beavatkozni a szakemberek, de addig is mindent megtesznek az utak járhatóságáért. Fontos megjegyezni, hogy hófúvás esetén hiába takarítják le a burkolatról a havat a gépek, azt a viharos széllökések visszahordhatják, egy idő után még olyan szakaszokon is, ahol hófogó rácsok vannak

Amire a közlekedőknek oda kell figyelniük

A Magyar Közút mindent megtesz a rendelkezésére álló gépi és humán erőforrások erejéig, hogy az Országos Közutak Kezelési Szabályzatának megfelelő időben és módon biztosítsa a biztonságos közlekedés feltételeit. Ugyanakkor a szakemberek a közlekedők együttműködését is kérik: vezessenek lassabban, óvatosan, az évszaknak megfelelően, csak megfelelően felkészített, átvizsgált és téli gumival felszerelt járművekkel induljanak el, a nehéz tehergépjárművekkel közlekedők pedig ha tehetik, várják meg az intenzívebb havazás végét, mert ha egy hegyvidéki szakaszon, akárcsak latyakos úton is megtorpannak és nem tudnak továbbhaladni, a mögöttük feltorlódott forgalomban kell várakoznia a közutas munkagépeknek is. A közlekedőknek érdemes utazás előtt tájékozódni az aktuális forgalmi helyzetről, az út- és látási viszonyokról a cég Útinform szolgálatának diszpécsereinél vagy a www.utinform.hu oldalon.