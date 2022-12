– Az embert testileg és lelkileg is megviseli az esztendő vége. Az egész évben esetlegesen elmaradt feladatok elvégzése, a karácsonyi készülődés, az alapanyagok, ajándékok beszerzése, a megnövekedett számú munkahelyi teendők és év végi rendezvények is hatalmas feladatként tornyosulnak előttünk.

A rövid nappalok és a sötétség pedig mentális terhet is jelenthetnek. Ilyenkor felerősödhetnek a negatív érzések is, a magány, a jövőtől való félelem, a keserűség, a kilátástalanság.

Úgy gondolom, hogy ebben az időszakban elsődleges helyre kell, hogy kerüljön az egymásra való odafigyelés, egymás segítése. Jobboldali politikai közösségünk elsődleges feladatai közé kerül a jótékonykodás Baján és környékén is. Novembertől februárig dr. Zöld Lászlóné képviselőasszony, a KDNP bajai elnöke szervezésében minden hét szerdáján több száz adag meleg étel kerül kiosztásra. A helyi vállalkozások felajánlásait gyűjti össze és koordinálja képviselőasszony, hétről hétre megmutatva a civil összefogás erejét – mondta Vedelek Norbert, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat alelnöke.

A Keresztény Értelmiségiek Szervezete Bajai Csoportjának elnöke beszámolt arról is, hogy számos adománygyűjtést szerveztek idén is, mely során rengeteg felajánlás érkezett. Elsősorban kisgyermekek és családok részére szerveztek gyűjtéseket. Az itt összegyűlt adományokat különböző szervezetekkel karöltve juttatják célba a rászorulóknak. A Fidesz–KDNP önkormányzati képviselői pedig a saját önkormányzati körzeteikben is segítik a nehéz helyzetben élő családokat.

– A jótékonykodás olyan műfaj, ami nem a színfalak előtt zajlik, de bízom benne, hogy a felkeresett családoknak könnyebbséget jelent az odafigyelés az ünnepre való felkészülésben.

Azonban ezekben a gyűjtésekben nem a politikusoké az érdem, mi csak szervezőfeladatot látunk el. Nem lehetünk elég hálásak az itt élőknek. Amikor adakozni kell, mindenki megteszi a tőle telhetőt.

Emlékezzünk csak vissza, amikor a horvátországi földrengés károsultjainak indítottunk gyűjtést, vagy az ukrán háború kitörése utáni napokban tettük ugyanezt, szinte azonnal megjelentek a jó szándékú emberek a Fidesz-irodánál és teherautószámra tudtuk útnak indítani a bácskai emberek adományait. Ez hatalmas büszkeség számomra. És ez az adakozó jótékony kedv természetesen karácsonykor is érvényesül – fogalmazott Vedelek Norbert.

A jótékonykodás nem ismer határokat

A helyben elvégzett munka mellett jut elég erő és energia arra is, hogy a határainkon túl tekintsenek és odafigyeljenek a határon túli magyar testvéreinkre is.

– Számos megjegyzést kaptam a közösségi oldalon, hogy „minek”, meg hogy „miért nem helyben” cselekszünk. A kommunizmus 40 éve alatt belénk ültetett irigység nem tud kihalni sajnos. Mi végezzük tovább a dolgunkat, és nem foglalkozunk ezekkel a támadásokkal, számunkra minden magyar fontos, határainkon innen és azon túl is. Ezt soha nem fogják azok megérteni, akik román nyelvű leveleket küldözgetnek az erdélyi magyar polgármestereknek – mondta.

A Fidesz–KDNP bajai frakciója már évek óta jó kapcsolatot ápol a marosvásárhelyi Angyalok a városban nevű szervezettel. Minden évben eljuttatja a frakció az adományait, az idei esztendőben a rászoruló gyermekek kabátot fognak tudni vásárolni. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége helyi csoportjának gyűjtéséből pedig új játékokat tudnak eljuttatni Erdélybe többszáz ezer forint értékben.

A megnyugvás felé kell haladnunk

Vedelek Norbert szerint a karácsonynak és a decembernek nem a politikáról kéne szólnia, hanem a csendes készülődésről. Mégis azt láthatják, hogy egyes baloldali politikai szereplők erőszakos agresszivitással nyomulnak, provokálnak.

– Csakhogy a szűkebb pátriám történéseit említsem Baján. Pár hete a belvárosi templom harangozása zavarta meg az érzékenyebb fülű liberálisokat, majd pár napra rá a karácsonyi vásár közepébe sikerült politikai mocskolódó propagandát telepíteni. Kifejezetten gusztustalannak tartom azt, hogy így megmérgezik az adventi vásárt, tönkre teszik a közös karácsonyi készülődést. És persze amikor a jóérzésű emberek hangot adnak a nemtetszésüknek, akkor szervezetten megindul ellenük a liberális véleményterror és a lejáratás. És az is baj, hogy Baján például ennyiben ki is merül a városvezetés, ennek legnagyobb vesztesei a bajai, bácskai emberek.

Úgy gondolom, hogy pártpolitikai oldaltól, világnézettől függetlenül az adventi készülődés kell, hogy kitöltse a napjainkat. A zűrzavaros világunkban a megnyugvás felé kéne haladnunk, megnyugvást kell keresnünk.

Különös hangsúlyt kap idén karácsonykor a béke fogalma. A szomszédunkban dúló háború miatt felértékelődik bennünk a béke iránti vágy. És ez úgy gondolom, hogy vonatkozik a belső békére is. Ehhez el kell csendesülnünk, akkor találjuk meg a békét a szívünkben. Erre szolgál az adventi készülődés, így lesz teljes a karácsony ünnepe – zárta gondolatait Vedelek Norbert alelnök.