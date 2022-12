Az orosz-ukrán háborúról úgy vélekedik, hogy sajnos nem azt látjuk, hogy közeledne a vége. A közelmúltban becsapódott egy eltévedt rakéta Lengyelország területére, aminek következtében két ember is életét veszítette, ez mind olyan pillanatot idézett elő, amiből akár egy eszkaláció is következhetett volna, ha nem higgadtan állt volna hozzá a NATO, illetve a lengyel vezetés.

– Nem lehetünk elég hálásak nekik, ez is mind-mind azt bizonyítja, hogy békére, béketárgyalásokra, tűzszünetre van szükség, hiszen látjuk, hogy sem a hosszú távú fegyverszállítási és egyéb eszkalációs politika, sem a szankciós politika nem hozza el a háború végét. Ezt miniszterelnök úr is többször világossá tette. Legutóbb amerikai látogatása során hangsúlyozta, hogy egy erős amerikai diplomácia és egy orosz fél kell ahhoz, hogy a béketárgyalásoknak realitása lehessen. Magyar szempontból két dolgot emelnék ki a háborúval kapcsolatban: egyrészt azt, hogy az első perctől kezdve a kormány álláspontja az, hogy mindent meg kell tenni, hogy hazánk ebből a háborúból kimaradjon és mindenképpen fel kell emelnünk a hangunkat az újabb szankciók ellen. Látjuk, hogy háborús inflációtól szenved egész Európa és egyelőre a szankciók jobban fájnak annak aki kivetette, mint aki ellen kivetették – mondta.

A másik szempontként azt említette meg, hogy Magyarország történelmének legnagyobb humanitárius segítségnyújtó akcióját hajtja végre.

– Már kilenc hónapja tart a háború és a magyar nemzet egy szívvel dobbanva, egy kézzel cselekedve, embert és fáradtságot nem kímélve segített a bajba jutottakon

– fogalmazott Varga Judit. Kiemelte, hogy a mai nappal több mint egymillió menekült hagyta el úgy Ukrajnát Magyarországon keresztül, hogy mindenkinek megadták a megfelelő segítséget. – Legyen az egészségügyi, szállás vagy akár menedékkérelem benyújtása. A jogszabályokat gyorsan ehhez a helyzethez igazítottuk. Anyagiakban kifejezhető hatalmas segítséget is adtunk nemcsak belföldön, hanem Kárpátalján, Ukrajnában is sok-sok segítséget nyújtottunk higiéniai felszerelést, élelmiszert és más eszközöket is – mondta.

Sok érdeklődő vett részt a fórumon

Fotós: Márton Anna

Mint kifejtette, az látszik, hogy Ausztria is ugyanezt mondja, hogy mielőbb kezdeményezni kell a béketárgyalásokat, de nem emeli fel a hangját. Az osztrák-magyar kormány közös tanácsüléseken is egyértelművé teszi a béke iránti vágyát. Látszik, hogy az amerikai konzervatív oldalon is hasonló a hozzáállás. A legfontosabb hogy a NATO-országokat ez ne érintse és az a forró helyzet, ami kialakult pár nappal korábban, az mindig is higgadtságot követel az európaiaktól. Ilyen szempontból jól vizsgázott a NATO rendszere – hangzott el az eseményen.

A magyar helyreállítási tervet helybenhagyta az Európai Bizottság

– Ami a legeslegfontosabb mai hír, hogy ténnyé vált az a reményünk, hogy a magyar helyreállítási tervet helybenhagyta az Európai Bizottság. A legeslegjobb tervet tettük le az asztalra, ezt ma kijelentette az Európai Bizottság képviselője, nagyon sok digitalizáció, zöldítés és minden olyan, ami strukturális modernizációt jelent hosszú távú hatásai lehetnek – fogalmazott Varga Judit igazságügyi miniszter, aki elmondta, hogy az igazságügyi mérföldkövek kívülről is jól látható vállalás, amit március 31-ig vállaltunk teljesíteni.

Az energiaárakkal kapcsolatban Varga Judit miniszter kiemelte, hogy a kormánynak a hosszú távú célokat nem szabad a napi nehézségek mellett sem figyelmen kívül hagynia.

A családi támogatások, a nyugdíjak megvédése, a munka megvédése az elsődleges.

Éppen ezért olyan intézkedéseket vezettek be az élelmiszerárstopokkal, a kamatstoppal, ami a vállalkozásoknak a hitelesítési képességét tudja fenntartani, illetve a kis- és középvállalkozásokat segítő program, valamint a 150 milliárdos gyármentő programban egyéni tárgyalások alapján még további támogatásokat lehet eszközölni.

A Covid alatt is ezt a stratégiát választotta a kormány, hogy a munkahelyeket védték meg, a beruházásokat, hogy legyen folyamatosan munka, hogy az emberek jövedelemhez juthassanak.

Védik a háztartásokat

Emellett a rezsicsökkentés, ami Európában egyedülálló volt már a válság előtt is segít abban, hogy az átlagfogyasztás erejéig védi a háztartásokat. Most azt mutatják a számok, hogy jól eltalálták az átlagfogyasztási szintet és az az feletti fogyasztásért is a piaci ár felét fizetik a magyar háztartások.

A fórumon elhangzott, hogy a magyar családokat havi 150 ezer forint kiadástól tudja megkímélni, ami természetesen nagyon megterhelő a költségvetés számára, de most mindent erre összpontosítanak. A beruházások továbbra is nagyon jól mennek, továbbra is haladnak a befektetések ami fontos mert munkahelyeket teremtenek.

A miniszter hangsúlyozta, hogy továbbra is mindent meg fognak tenni, hogy a családi kedvezményeket, az adókedvezményeket, a 25 év alattiak szja mentességét megtarthassuk. A nyugdíjprémiumok kifizetését és 13. havi nyugdíjkifizetést mind olyan fontos tételként említette amelyekkel a hosszú távú politikai céljaikat is teljesítik.