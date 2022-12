– Ami külön öröm számomra, hogy a gyerekeket odaengedték az állatokhoz. A következő generációt már úgy nevelik a szülők, hogy ne féljenek az állatoktól. Mutatják az utat, hogy kell élni tulajdonképpen, hogy ne féljenek és segítsenek. Én azt gondolom, hogy a világ olyan, amilyennek mi látjuk. Hihetetlen összefogás volt, nagyon sokan eljöttek és tárgyi-valamint pénzadományaikkal segítették az állatmentőket. Azonos rezgésű emberek érkeztek, összesen több mint százötvenen jöttek el. Ami az adományokat illeti mindkét jótékonysági szervezet 100-100 ezer forint pénzbeli adományt kapott, ezen felül még ugyanekkora értékű tárgyi adományt, kutya és macska eledelt gyűjtöttünk – mondta Ralbovszki Valéria.

A résztvevő csoportok színvonalas bemutatókat tartottak. Felléptek a Sundance táncstúdió táncosai, valamint Késmárki Csaba, Vidákovics Patrik, Gyulánszky Milán és tanítványai. A jótékonysági délelőttön a Gabiyó Kft. és a Bonbon cukrászat termékeit is megkóstolhatták az érdeklődők. A rendezvénynek nem csak jótékonysági célja volt. Azt is szem előtt tartották a szervezők, hogy a felnövekvő nemzedék közelebb kerüljön a kis állatokhoz, ugyanakkor lehetőségük legyen különböző sportágakat is megismerni a bemutatók során.

– A Bonbon cukrászat jóvoltából december 25-én még útra kelünk és azokat a családoknak, ahol tudom, hogy problémát okoz a sütemény beszerzése. elkészítése, viszünk egy tálca desszertet – tette hozzá Ralbovszki Valéria.