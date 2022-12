Megköszönte a pilóták munkáját, akik a felszállást követően olyan helyzetbe kerülhettek volna, amiben még sosem voltak. Köszönettel illette a műszaki állományt is munkájáért, aki már harmadik alkalommal bizonyította, hogy több mint ezer kilométerre a bázisrepülőtértől is képes úgy kiszolgálni a repülőgépeket, hogy azok mindig a megfelelő időben a levegőbe emelkedjenek. Méltatta a logisztikai és orvosi terület munkáját is. Hangsúlyozta: rengeteg olyan feladat is a misszióhoz adódott, mely során bizonyítaniuk kellett, hogy a NATO elkötelezett tagjai. Köszönetet mondott az itthon maradt családtagoknak türelmükért és támogatásukért, valamint a kecskeméti légibázis munkatársainak a feladatellátásáért.

Ugrik Csaba dandártábornok, a légibázis parancsnoka lapunknak elmondta, hogy nagyon sikeres volt a misszió, és örömét fejezte ki, hogy mindenki visszatért Litvániából. Most, hogy minden visszatért a régi kerékvágásba, itthon továbbra is ellátják a készültségi szolgálatot és elkezdték a felkészülést a jövő évi gyakorlatokra.

Az ünnepség zárásaként a Gripen géppár áthúzott a kifutópálya felett.