Tóth János, a Kiskun-Agro Kft. – az egyik szervező cég – tulajdonosa a baon.hu-nak elmondta, hogy három vállalkozás fogott össze a városban azért, hogy megszervezze a felvonulást. Tóth János párja látta a nyáron, hogy máshol rendeznek ilyen felvonulásokat és arra gondolt, hogy ilyet Soltvadkerten is tudnának szervezni. A közösségi médiában megosztották az ötletet és rengeteg érdeklődőnek tetszett az elképzelés. Az üzleti partnerek több településről is elfogadták a meghívást és feldíszített erőgépekkel gurultak be a vadkerti piactérre. A helyiek mellett, Tázlárról, Kiskunmajsáról, Szankról, Helvéciáról, Jakabszállásról, Balotaszállásról, Harkakötönyről, sőt Kistelekről is érkeztek hatalmas gépek.

Fotós: Letanóczki Nóra

Több mint száz gyermek volt kíváncsi a traktorok vonulására, ahol mintegy 40 kilónyi ízletes szaloncukrot osztott szét a Mikulás. Az édesség mellett almákat is kaptak a gyermekek, amelyet Ritter Imre vadkerti termelő adományozott az eseményre. A felnőttek is jól érezték magukat, a lilahagymás zsíros kenyér mellett mindenki forró teát és forralt bort is kóstolhatott. A helyi borászok, így a Font Pincészet például fehér borral támogatta a rendezvényt.

Az eseményen Font Sándor országgyűlési képviselő is részt vett, aki gratulált a szervezőknek és a támogatóknak.

Fotós: Letanóczki Nóra

A szervezők köszönetet mondtak a soltvadkerti Zsikla Tamásnak, aki Mikulásnak öltözve egy szekérnyi gyermekmanóval jelent meg a rendezvényen.

Megemlítették ifjú Halasi Ferencet is, aki a legnagyobb erőgéppel tette tiszteletét Szankról. Dörner Balázs pedig Kistelekről – a legmesszebbről – fogadta el a rendezők meghívását.

A felvonulás mellett a művelődési házban nyílt kiállítás a helyi általános iskolás gyerekek munkáit is megtekinthették az érdeklődők.