Az adományt a gyermekosztály folyosóján adta át dr. Kastyják Jánosné és Varga Alajos, az Életünk A Gyermekünk Közhasznú Alapítvány képviselői a kórház és a gyermekosztály vezetőinek.

– Az átadott eszközök között van egy pszichodiagnosztikai és terápiás eszközként alkalmazott Világjáték Teszt-készlet, rozsdamentes infúziós állványok, vérnyomásmérő, pulzoximéter, hidrogén kilégzési monitor, kézi pulzoximéter újszülött szenzorral, digitális csecsemőmérleg közel 3,7 millió forint értékben – mondta el Varga Alajos, az Életünk A Gyermekünk Közhasznú Alapítvány kuratóriumának elnöke. Hozzátette, hogy idén is a kórház szakembereivel történt előzetes egyeztetés alapján vásárolták meg a szükséges eszközöket az adó egy százalékos felajánlásokból és az év közben beérkezett egyéni adományoknak köszönhetően.

– A 25 évvel ezelőtt Kastyják János által kezdeményezett és létrehozott alapítvány célja ma is ugyanaz, segíteni, támogatni a halasi kórház gyermek részlegén folyó gyógyító munkát – fogalmazott a kuratórium elnöke, aki hozzátette, hogy a tavalyi évben is több mint hétszázezer forint értékű eszközt adományoztak a kórház számára. Az elmúlt negyedszázadban pedig több tízmillió forint értékben sikerült támogatnia az alapítványnak a halasi kórház gyermekrészlegét. A tavalyi évben is több mint hétszázezer forint értékben adományozott az alapítvány kompresszoros inhalátort és tartozékait a gyermekosztálynak, valamint műbőr fotelt és kanapét a nővérszobába.

A speciális világjáték tesztkészlet a gyermekosztály pszichológusának munkáját segíti majd.

Racsmán Rita pszichológus elmondta, hogy a Világjáték egy diagnosztikai és terápiás eszköz.

– A gyermekek esetében nagyon fontos a diagnosztikában a játék, mert a gyermekek nagyon nehezen fogalmazzák meg problémáikat szavakban. A játékukban azonban nagyon sok mindent megmutatnak abból, ami foglalkoztatja őket, a gondjaiból, a vágyaiból, erre alkalmas és a diagnózis után a terápia során is jól alkalmazható az eszköz – magyarázta a szakember.