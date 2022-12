Kecskemét 41 perce

Télen is gondoljunk a rászorulókra, ezeken a helyeken leadhatjuk az adományokat!

Elérkezett a tél és hamarosan a karácsonyt is együtt ünnepelhetjük, ám sajnos nem mindenkinek adatik meg, hogy meleg és fűtött szobában várja a Jézuskát vagy éppen ajándékot vásároljon a szeretteinek. Ilyenkor is gondoljunk rászoruló embertársainkra és, ha tudunk próbáljuk néhányuknak némi adománnyal megkönnyíteni a helyzetét! Cikkünkben összegyűjtöttünk néhány kecskeméti adománygyűjtő helyet és hasznos tudnivalót is.

Fotós: shutterstock.com / illusztráció

A tél sok ember életét megkeseríti és sajnos sokan nem tudnak elegendő meleg ruhát és tüzelőt vásárolni. Számos helyi szervezet várja Bács-Kiskun megyében is az adományokat és ilyenkor a karácsony közeledtével még több adománygyűjtést szerveznek a rászoruló embereknek. Medina Adománybolt A Medina Adománybolt már több éve működik, azóta is dinamikusan fejlődik és töretlenül segítenek a rászorulókhoz eljuttatni a leadott holmikat. A boltban szívesen fogadnak ruhákat, háztartási felszereléseket, játékokat, könyveket, bútorokat, dísztárgyakat, babaholmikat, lakástextileket, bizsukat és sportszereket is. A lényeg, hogy jó állapotban legyenek az adományozott holmik. Cím: 6000 Kecskemét, Csongrádi utca 4., illetve Aradi vértanúk tere 2. Bővebben ITT olvashat róluk! Védőháló Karitatív Egyesület és Adománybolt „Segítünk a bajban! Civil összefogás Kecskeméten, a szegénységben élőkért, Adománybolt működtetésével” – írják bemutatkozójukban közösségi oldalukon. Céljuk a nehéz helyzetbe került, szegénységben élők támogatása, akik önmaguk erejéből nem tudják megoldani gondjaikat. Az egyesület működteti a Védőháló Karitatív Adományboltot, melynek bevételéből megvásárolják azokat a szükséges eszközöket támogatott családjainknak, melyek nem érkeznek felajánlásként. Cím: 6000 Kecskemét, Zápolya János u. 8. Bővebben IDE kattintva olvashat róluk! Angyalszárny Alapítvány Az Angyalszárny Alapítvány 2020 óta segít az átmeneti krízishelyzetbe kerülőkön, akiknek az egy főre jutó szociális létminimumot meghaladja jövedelmük nem igen tudnak segítséget kérni (például: temetés, betegség), az ő megsegítésük, illetve krízishelyzetbe jutott családokon segítünk elsősorban. A szervezet különös gondot fordít a beteg, hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű emberekre – írják közösségi oldalukon. Az adományokat Kecskeméten a Máriahegy tanya 158/C vagy a Görögtemplom utcai üzletükben várják! A részletekért kattintson IDE! Magyar Máltai Szeretetszolgálat A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a pénzbeli adományok mellett elfogad ruhaadományokat is, ám csak olyanokat amelyeket tisztítottak és hibátlan állapotúak. Felhívják továbbá a figyelmet, hogy a Máltai Szeretetszolgálat raktáraiban és csoportjainál előre egyeztetett időpontban tudják fogadni az adományokat. Fontos tudni, hogy várják az önként jelentkezőket, hiszen itt is mindig szüksé van a segítő kezekre. Cím: 6000 Kecskemét, Hoffmann János utca 11. Bővebben ITT olvashat róluk. Magyar Vöröskereszt A szervezet felhívja a figyelmet, hogy amellett, hogy szívesen fogadják a ruhaadományokat, melyekkel a rászorulókon tudnak segíteni, ezzel az elgondolással a környezetet is védhetjük! Cím: 6000 Kecskemét, Rávágy tér 5. Bővebben ITT olvashat róluk. A Magyar Vöröskereszt korábban összegyűjtötte, mire érdemes figyelmi a ruhaadományozásnál: Fontos, hogy az adományozásra szánt ruhának is legyen használati értéke (pl. báli ruha vagy akár nercbunda például nem mindenki számára bír használati értékkel). Tehát adományozásnál figyelembe kell venni, hogy mi lehet hasznos az általunk választott célcsoport számára.

A rászorulók szempontjából a használhatóság mellett érdemes arra is figyelni, hogy ha nagyobb mennyiségű ruhát adományozunk, akkor életkor és nemek szerint szortírozva juttassuk el adományunkat az általunk kiválasztott segítő szervezethez vagy közösséghez, mert így gyorsabban el tud jutni a segítségünk.

Mivel a karitatív szervezeteknek nincs módjuk egy ruha felfeslésének, cipzár meghibásodásának javíttatására, tisztíttatásra sem, csak foltmentes, hibátlan ruhákat és cipőket adományozzunk.

Csökkenteni tudja a szervezet ráfordításait az is, ha az adományozott ruha éppen az aktuális évszakban vagy az eggyel későbbiben viselhető, így nem kell 9 hónapon keresztül tárolni ezeket a felajánlásokat. Egyéb információk: Praktikus: Mielőtt eljuttatjuk adományunkat, érdemes megkérdezni, hogy tudja-e fogadni a szervezet.

Újrahasznosítás: Ha az adományozandó ruha nem fér bele a tiszta, hibátlan kategóriába, országszerte találhatóak ruhakonténerek, ahonnan nem az elsődleges funkciójukban lesz hasznosítva a gyűjtött textil, így nem számít, ha esetleg foltos vagy szakadt.

Még egyszerűbb megoldásnak bizonyul, és szintén környezettudatos cselekvés, ha a viselésre már nem alkalmas textilt géprongynak adjuk le a lakóhelyünkhöz közeli üzemekben, műhelyekben.

Alternatív segítés: Az adományboltokban leadott ruhák értékesítését követően az adomány értéke visszafordítódik a karitatív tevékenységbe.

