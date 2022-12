A december 22-ig tartó adventi forgatag keretében most pénteken 18 órakor meséket hallgathatnak meg a gyerekek a Mikulásházban. 19 órakor Szűcs Gabi Trió ad meghitt, lélekemelő koncertet. Szombaton 14 órakor hintaló készíthető a kézműves műhelyben. 15 órától találkozhatnak az érdeklődők a sétáló óriás Angyalkával. 16 órától Varázslat címmel látható a Jugglers of the Village tűzzsonglőrök műsora. 17 órakor gyújtják meg a második gyertyát. 18 órakor újabb mesék hallhatók a Mikulásházban.