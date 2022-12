A Magyarországon előállított pezsgő 70-80 százalékát hazai fogyasztásra szánják. Fennmaradó részét pedig Romániába, Kanadába, Észtországba, Svédországba és Lettországba exportálják. Magyarországon mintegy 200 ezer liter pezsgőt állítanak elő évente. Hazán ezzel a világ 10-11. legnagyobb pezsgőgyártója. De jelentős mennyiséget állít elő Spanyolország, Olaszország, Franciaország és Németország is.

Ahogy a kecskeméti Szil-Coop szeszes italokért felelős részlegvezetőjétől, Szalókiné Ildikótól megtudtuk, szilveszter tájékán a drágább kategóriájú pezsgőket éppúgy keresik, mint az olcsóbb fajtákat.

Leginkább az édes pezsgőket keresik, és sokan hazai termékből választanak. A pezsgők mellett az egyéb szeszes italok iránti kereslet is megnő az év végén. Borokat, habzó borokat, és egyéb italokat is találhatunk a bevásárló kosarakban. De a gyerekekre is gondolnak, az ünnepi koccintáshoz gyerekpezsgőt is vesznek a vásárlók, aziránt is nagymértékben megnő a kereslet ebben az időszakban. A szakeladó szerint az ünnepi időszakban népszerűbbé vált az, hogy szeszes italt ajándékoznak, ez is lehet az oka annak, hogy nő az ilyen jellegű termékek iránt a kereslet. Mivel a pezsgő sok alkalomhoz illik, ezért gyakran választják ezt akár karácsonyi ajándékként is.