Megterített asztal fogadta a szülőket, hozzátartozókat, akik a sportcsarnok lelátóján foglaltak helyet szombaton kora este. A két osztály bevonulása után a Himnusz hangjai zendültek fel, majd Gergelyné Györki Edina igazgatóhelyettes köszöntötte a jelenlévőket. Amint mondta, ezek a pillanatok elkísérik a végzős diákokat egész életükön át.

– Többek közületek eddig csak a felkészülés nehézségeit éltétek át, de a mai nap végére emlékezetes eseménnyé, ünneppé válik az este. Az osztályfőnökötök felkészítettek a szalagavatóra, mely az elmúlt évek lezárása és egy új kezdetének a szimbóluma. Ez a szalag jelzi, hogy átléptek a felnőtt korba, bizonyítja, szüleitek gondoskodásának és tanáraitok áldozatos munkájának az eredményét. Az iskola végzős diákjából hamarosan más iskolák tanulóivá, egyetemistákká, kezdő munkavállalókká váltok. A szalag emléket állít azokra a momentumokra, amikor ti is megtettétek a magatokét ahhoz, hogy idáig eljussatok. A szalag az iskolatársatokkal, osztálytársaitokkal való összetartozás jelképe is – mondta Gergelyné Györki Edina.

A végzős diákok mellére a szalagot az osztályfőnökei tűzték fel, majd a tanulók keringőt mutattak be, melyben az egyik osztály leány tagjai világoskék, a másiké pedig fehér, alkalomhoz és a tánchoz illő ruhában táncoltak. A tánc után vacsora következett, aztán pedig zenés táncos mulatság.