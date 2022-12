Szabó Attila hangsúlyozza, hogy szilveszter idején a gondos gazdi legyen megfelelően elővigyázatos kutyája biztonsága érdekében.

– Először is még szilveszter előtt ellenőriztessük a chipet az állatorvossal. Sok esetben bekerül a chip a kutyába, de nem regisztrálják a tulajdonos adatait, elérhetőségét a rendszerben. Ezért évről évre visszatérő probléma, hogy olyan kutyákat találnak az állatvédők, melyekben van ugyan chip, de adatok hiányában nem tudják beazonosítani a gazdát és hazajuttatni az ebeket – mondta Szabó Attila, hozzátéve, hogy célszerű névvel, telefonszámmal ellátott bilétát helyezni a nyakörvre, ami segít abban, hogy a megtaláló értesítse a gazdát.

A legfontosabb óvintézkedés biztonságos, fedett, zárható helyre vinni a kutyát éjszakára.

– Fontos, hogy ne hagyjuk egyedül a kutyát és lehetőség szerint vigyük be a házba az udvarról. Szilveszterkor jobb, ha biztonságos helyen van a kutya. Ha beengedjük, beválik, hogy egy kicsit felhangosítjuk a tévét és elsötétítünk, hogy a robbanások fényét se lássa. Legyünk ott a kutyával, hogy érezze a gazdi közelségét, de ne simogassuk, ölelgessük a négylábút, mert azzal azt üzenjük neki, hogy baj van és erősödik a félelme. Helyette elég, ha olykor szólunk a kutyához – tanácsolja a szakember.

Ha nem tesszük meg ezt az óvintézkedést, számíthatunk arra, hogy ilyenkor elszökik a négylábú.

Szabó Attila, az Argos Állatvédelmi Egyesület vezetője

Fotós: Horváth Péter / archív-felvétel

– Gazdaként elsősorban azt kell megakadályoznunk, hogy elszökjön a kutya, mert onnantól kezdve bármi történhet vele. A riadt állat a szokottnál is kevésbé körültekintő, sajnos évről évre hozzánk is számos visszajelzés érkezik arról, hogy elütötték az elszökött kutyákat. De tudni kell, hogy a sokkhatástól is elpusztulhat a kutya – hangsúlyozta Szabó Attila.

A fáradt állat jobban viseli a nehéz estét, ezért tanácsos nagy sétával lefárasztani, de célszerű a kései sétát korábbra időzíteni, mert este már sok durranás hallható.

– Ha mégis este vinnénk sétálni a kutyát, azt csakis pórázzal tegyük és ne engedjük el. Még a megszokott sétaútvonalról is elszaladhatnak az ebek, ha megriadnak egy robbanástól. Ha elszökött a kutya, a környékbeli állatmenhelyeken, ebrendészeti telepeken érdemes érdeklődni és ha van, figyelni a környékbeli városrészek közösségi oldalon működő csoportjait, ahol, sokszor feltöltik a kóbor kutyák képét a helyszínnel együtt. De az is előfordul, hogy 10-15 kilométerre találták meg a szökött ebet. Nagyon sok kutya tűnik el ilyenkor – figyelmeztet Szabó Attila, hozzátéve, hogy igény esetén érdemes állatorvossal konzultálni és a kutya súlyának megfelelő nyugtatót kérni.