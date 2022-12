– A birkózás mellett igazán jó érzékkel alkotsz, melyet számos versenyeredményed és rajzod is bizonyít. Mit jelent számodra az alkotói folyamat?

– A rajzolás hobbi szinten van benne az életemben, már óvodás korom óta rajzolok. Az évek alatt több technikát is kipróbáltam, az akrillt, a pasztellt és a grafitot érzem közel magamhoz. Ezekkel tudom igazán kifejezni a gondolataimat. Járok az iskolában működő művészeti szakkörre, mely sokat segít tágítani a látásmódomat és finomítani a technikáimon.

– Versenyekre is jársz?

– Az évek alatt számos pályázaton, rajzversenyen indultam szép eredményekkel. Legutóbb két 2. helyezést is elértem, az egyiket a megyei rajzversenyen, a másikat egy tematikus rajzpályázaton.

– Szabadidődben sokat rajzolsz?

– Igazából az edzések, a tanulás mellett csak a hétvégeken és a szakkörön van időm alkotni, de akkor nagyon élvezem minden percét.

– Egy harmadik területen, a versmondásban is felfigyeltek már a tehetségedre. Mi vonz a versmondásban?

– Már alsós koromban is próbálkoztam, de a felsőbb évfolyamra értem be, amikor már a vers mondanivalóját is sokkal jobban megértettem. Jelenleg Ady verseivel tudok leginkább azonosulni, a költeményei nagyon magukkal ragadnak, különösen a Párizsban járt az ősz.

– Ezen a téren milyen sikereket értél el?

– Az előző tanévben a városi versmondó versenyen arany minősítést vehettem át. Bejutottam a „Regősök húrja” elnevezésű országos vers- és prózamondó versenyre is, melynek regionális fordulóján szintén arany minősítést kaptam, az országos döntőben pedig ezüstöt.

– Az edzések és a rajz mellett mivel töltöd még szívesen az idődet?

– Focizok vagy kosarazok a srácokkal, és természetesen most a futball vb-t is figyelemmel kísérem. A braziloknak szurkoltam, akik sajnos már kiestek, de kíváncsian várom, ki lesz idén a legjobb, a világbajnok csapat.