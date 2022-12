A kétgyermekes édesanya, Bajzák-Csikós Ágnes három éve saját boltjában, a Torony ABC-ben indította el a jótékonysági akciót abban a reményben, hogy egyetlen félegyházi rászoruló tányérja sem marad üres karácsonykor. A kezdeti nehézségek után kezdeményezését évről-évre egyre nagyobb figyelem kíséri a városban. Magánszemélyek, vállalkozók és még az önkormányzat is támogatja. Idén több helyen a városban gyűjtőperselyeket is kihelyeztek. A tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy sokan szívesen adakoznak, de arra már nincs idejük, hogy maguk vegyék meg az ajándékba szánt tartósélelmiszert – nyilatkozta hírportálunknak Bajzák-Csikós Ágnes, az adománygyűjtés elindítója.

Arról is őszintén beszélt, hogy míg első alkalommal 112, tavaly 100 családot sikerült megajándékozni, idén 55 családnak tudtak tartósélelmiszerekből és tisztítószerekből álló ajándékcsomagot összeállítani. Mint, mondta érezhető a gazdasági nehézségek hatása.

Nem lett ugyan kevesebb a jószándékú adományozó, csak kevesebb pénzt tudtak erre a célra szánni. Ezért is döntöttek úgy, hogy inkább kevesebb csomagot állítanak össze, de az tartalmas legyen.

Így került a csomagba egységesen 20 ezer forint értékben élelmiszer és 10 ezer forint értékben tisztítószer. A rászoruló családokat a polgármesteri hivatal szociális osztályának iránymutatása alapján választották ki. Ebben segítségükre voltak a tanyagondnokok és a mezőőrök is, akik a valóságban is látják, hogy hol van igazán szükség a segítségre – sorolta Ágnes, aki könnyeivel küszködve mesélt arról, hogy még külföldről is érkezett adomány. Sőt, egy a hajléktalan szállón élő asszony is adakozott, aki azért küldte el az összekuporgatott pénzét, mert mint mondta ő valóban tudja milyen a nélkülözés.

Ágnes azt is hozzátette, bár voltak mély pontok az adománygyűjtés során, de a számtalan pozitív visszajelzés mindig erőt adott neki a folytatáshoz. Azt is hangsúlyozta, nagyon jóleső érzés számára, hogy megbíznak benne a félegyháziak és tudják, hogy az adományuk valóban jó helyre kerül.