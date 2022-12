A Kecskeméti Vadaskert ünnepélyesen 50 évvel ezelőtt, 1972. áprilisában nyitotta meg kapuit, közvetlenül a Budapesten megrendezett I. Vadászati Világkiállítást követően. Annak ikonikus szarvasszobra ma is látható a Vadaskert területén.

A jubileumi év záróprogramján Tokovics Tamás, Kecskeméti Vadaskert Nonprofit Kft. ügyvezetője elevenítette fel a múltat.

A kezdetekben a néhány őshonos állatfajt bemutató állatgyűjtemény mára jelentősen kibővült, a Föld öt kontinenséről több mint 120 állatfaj 500 egyede él a Kecskeméti Vadaskertben. Így állatkertnek számít. Ma Magyarországon a legkisebb állatkert, de állományát tekintve a középmezőnyben áll.

Ráadásul két olyan állatuk is van, mint a petymeg vagy a mandrill, melyek az országban csak náluk láthatók. Ezeken kívül az ország legszebb hím oroszlánja, és Európa egyik legszebb tigris egyedei is a Kecskeméti Vadaskert lakói.

A vadaskert folyamatosan és dinamikusan fejlődik, a látogatóknak évről évre újabb és újabb meglepetésekkel szolgál, új kifutók épülnek, új állatok érkeznek. Míg régen kisketrecekben, kifutókban éltek az állatok, mára szép, tágas, komfortos lakhelyeiken várják a látogatókat.

A Kecskeméti Vadaskert állatmentőhelyként is működik, évente mintegy hatszáz állatot hoznak be hozzájuk, mindezt karitatív módon biztosítják. Nagy hangsúlyt fektetnek arra is, hogy sokféle programot kínáljanak, sikeresek a nyári táboraik. Részeseik a nemzeközi fajmentő programnak, ennek keretében vannak náluk a mandrill majmok.

Tokovics Tamás külön köszönetet mondott munkatársainak, akik az év minden napján, még az elmúlt nehéz időszakban is teljes odaadással helyt álltak, erőn felül teljesítettek. Köszönetet mondott még az önkormányzatnak is, mely kiemelt támogatója az intézménynek.