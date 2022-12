Ha ön­nek is van olyan ké­pe, mely va­la­mi­ért em­lé­ke­ze­tes és szí­ve­sen meg­mu­tat­ná má­sok­nak is, os­­sza meg ve­lünk. Fon­tos, hogy olyan fel­vé­tel­ről le­gyen szó, mely 2002 előtt ké­szült. A kép­hez rö­vid le­írást is ké­rünk: ki­ket vagy mit áb­rá­zol, hol és mi­kor ké­szült.

Halászlé

Kecelről Udvarhelyi István nyugalmazott iskolaigazgató, vasdiplomás pedagógus egy 196-es emlékét idézné fel. Baján az apai ági Fehérló utcai ősi ház udvarán készült a felvétel. Az Udvarhelyi testvérek főztek bográcsban, köztük Olvasónk, László és András. Olvasónk felesége, Ica és András felesége, Erzsi éppen kóstolják a hamisítatlan bajai halászlevet. Az elkészült finomságokat nagy létszámú csapat fogyasztotta el.

Testvéri szeretet

Kecskemétről Sebestyén Imréné vitéz András Etelka nővérére, Sipos Lajosné András Mártára emlékezne e fotóval, aki hat évvel ezelőtt hunyt el. Ez a fotó a gyermekkorukat idézi fel, 1954 karácsonya után készült a szülőkről, és az öt lányról, később még két kisfiú is született. Márta középen mosolyog, előtte Olvasónk látható a nagy masnijával. Szeretett emlékét a hét testvérből, a még négy élő, Etelka, Eszter, Ágnes és Pál örökre a szívében őrzi.

Dédszülők

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes egy családi fényképet osztana meg. Apai ágról a dédszülei – Czira Ádám és B. Hegedűs Teréz – láthatók az 1935-ös fotón. Akkor tartották a házasságkötésük 50. évfordulóját Nagykőrösön. A házasságukból 16 gyermek született, ebből sajnos hat még kiskorában elhunyt. Tizen élték meg a felnőtt kort, sőt valamennyien a 80. születésnapjukat is megünnepelhették.

Lengyel kirándulás

Kecskemétről Glummercz Attila édesanyját, Tündét és családját szeretné meglepni ezzel a fotóval, mely még születése előtt készült. 1987-ben a Fémmunkás vállalattal teleltek Lengyelországban, ahol nagyon sok kedves emlékkel gazdagodtak a két hét alatt. Mai napig szívesen elevenítik fel az ott szerzett élményeiket.

Kirándulás

Kiskunfélegyházáról Bujdosó Imréné Almási Sz. Ilona régi fotóit családi albumokban őrzi. Sok olyan van közöttük, melyek egy-egy nyaralást,kirándulást örökített meg. Ez a fotó Parádon örökítette meg őt és a fiát a hetvenes évek első felében.

Török emlék

Kecskemétről Kovács István József, a Bács-Kiskun Megyei Írók és Költők Baráti Társaságának elnöke 2002-ben a törökországi Rodostóban járt. A felvétel a Rákóczi házban készült róla (balról), ahol saját versét is elszavalta. Sugár György és Kárász Tibor társaságában látható a fotón.