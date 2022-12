Ha ön­nek is van olyan ké­pe, mely va­la­mi­ért em­lé­ke­ze­tes és szí­ve­sen meg­mu­tat­ná má­sok­nak is, os­­sza meg ve­lünk. Fon­tos, hogy olyan fel­vé­tel­ről le­gyen szó, mely 2002 előtt ké­szült. A kép­hez rö­vid le­írást is ké­rünk: ki­ket vagy mit áb­rá­zol, hol és mi­kor ké­szült.

A fény­ké­pet el­küld­he­ti pos­tai úton: Pe­tő­fi Né­pe szer­kesz­tő­sé­ge, 6000 Kecs­ke­mét, Bercsényi u. 7., vagy e-mailben a [email protected] cím­re. Mot­tó: Fény­ké­pes múlt­idé­ző (a pos­tai úton ér­ke­zett fo­tó­kat fel­hasz­ná­lás után vis­­sza­küld­jük). A meg­je­le­né­se in­gye­nes. Elő­re is kö­szön­jük!

Fotós: Olvasói fotó

Névadó

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes egy családi fotóval nosztalgiázna. A felvétel 1967. október 21-én készült lányuk, Mária névadó ünnepségén Kecskeméten, a városi Tiszti Klubban, ahol több katonacsaláddal együtt ünnepeltek. A képen (balról-jobbra) Horváth Ferenc, Guba József, Lohn János, Olvasónk és Kenyeres István keresztszülő, mögöttük pedig Bosch István látható.

Forrás: Olvasói fotó

Verbunkosok

Kecskemétről Kovács István József, a Bács-Kiskun Megyei Írók és Költők Baráti Társaságának elnöke egy 1963-as emlékét osztaná meg, mely ma is kedves a számára. Kalocsán a Folklór fesztiválon járt, ahol nagyon jól érezte magát. A felvétel a Kunverbunkos népi zenekart örökítette meg.

Forrás: Olvasói fotó

Kirándulás

Kiskunfélegyházáról Bujdosó Imréné Almási Sz. Ilona mindig nosztalgikus hangulatba kerül a régi fotók nézegetése közben. Ez fotó 1972 nyarát juttatja eszébe, amikor is Észak-Magyarországot járták be sátras nyaralás keretében. Nagyon szép emlékekkel gazdagodtak.

Forrás: Olvasói fotó

Régi emlék

Kiskunmajsáról Rácz Andrásné Csóti Katalin 1968 nyarát idézné meg. Az NDK-ban magyar-német közös találkozón készült róluk a fotó, két heti munka után éppen várták a rostocki vasútállomáson a „váltó” vonatot. Az úticél Warnemünde tengerpartja volt.

Forrás: Olvasói fotó

Testvéri szeretet

Kecskemétről Sebestyén Imréné vitéz András Etelka öccsére, András Péterre emlékezne e fotóval, aki a napokban lenne 65 éves, de sajnos már 13 éve elment. Ez a fotó 1977-ben 20 évesen készült róla Dusnokon, keresztlánya, Hajnalka keresztelője után. Szeretett emlékét a hét testvérből, a még négy élő, Etelka, Eszter, Ágnes és Pál ma is a szívében őrzi.

Forrás: Olvasói fotó

Édesanya emléke

Kecskemétről Kis Mónika ezzel a 90-es évek második felében készült fotóval emlékezne családtagjaival együtt édesanyjára, Kis Károlyné Mészáros Juliannára, aki két éve hunyt el. Szeretett emlékét Mónika, Kati, Magdika és Zsolti örökre a szívükben őrzik.

Forrás: Olvasói fotó

100 év

Tiszaalpárról Novák Lajosné Barna Judit édesanyja fiatalkorát idézné meg ezzel az 1940-es évekből származó fotóval. Barna Sándorné Kecső Judit idén lett volna 100 éves, sajnos 11 éve már nem lehet szerettei körében. Olvasónk ma is szeretettel gondol édesanyjára.