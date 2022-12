Ha ön­nek is van olyan ké­pe, mely va­la­mi­ért em­lé­ke­ze­tes és szí­ve­sen meg­mu­tat­ná má­sok­nak is, os­­sza meg ve­lünk. Fon­tos, hogy olyan fel­vé­tel­ről le­gyen szó, mely 2002 előtt ké­szült. A kép­hez rö­vid le­írást is ké­rünk: ki­ket vagy mit áb­rá­zol, hol és mi­kor ké­szült.

Kisiskolások

Jakabszállásról Bagány Mihályné Györgyi Mária régi fotója 1958-ban készült a Központi Iskola 3. osztályosairól, Vass Rozália tanítónővel. Felső sor balról: Lugosi Sándor, Peregi Tibor Pál, Koczka Béla, Harkai Ernő, Hegedűs Gábor, Viskovics Gábor, Makány Gergely, Holéczi István. Alsó sor balról: B. Tóth Mária, Józsa Erzsébet, Zsikla Mária, Györgyi Mária, Vass Rozika tanító néni, Simon Ilona, Kurucz Margit, Szűcs Ilona, Vágó Mária.

Oláh testvérek

Ballószögről Gáspár Dávid, a Nosztalgikus Ballószög közössögi oldal alapítója a 80-as évekbe kalazulja el a nosztalgiázókat. Ezen a felvételen egy zenés ébresztő pilanatát kapta el a fotós május 1-je alkalmából az 1980-as évek közepén Ballószögön, az Ady Endre utcában. Az Oláh zenekar játszott a lovaskocsin. Az Oláh testvérek 30-40 éven át zenéltek együtt, számtalan helyi lakodalom, bál, szüreti mulatság hangulatát emelték.

Irodalom

Kecskemétről Kovács István József, a Bács-Kiskun Megyei Írók és Költők Baráti Társaságának elnöke egy 2002-es emlékét idézné fel, amikor Faludy György Kossuth-díjas magyar költővel találkoztak a Tanítóképző Főiskolán. A képen látható (balról-jobbra) Olvasónk, Szappanos Benedek újságíró-tanár, Faludy György és dr. Turai Kamill egyetemi docens, költő.

Családi album

Kiskunfélegyházáról Bujdosó Imréné Almási Sz. Ilona nagyon szereti lapozgatni a családi albumot. A régi családi képek között található ez a felvétel is, mely sok évtized távlatába repíti vissza Olvasóinkat. A Mama 80. születésnapján örökítette meg a család egy részét, köztük Olvasónkat is.

Kenyeres család

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes ezúttal egy 1941-es felvétellel idézné meg a múltat. A fényképen édesapja testvérei, Kenyeres Mária, László é Borbála, valamint az unokabátyja, ifj. Kenyeres László látható Felsőszentkirály-pusztán.

Édesanya emlékére

Tiszaalpárról Novák Lajosné Barna Judit újabb fotóval emlékezne édesanyjára, Barna Sándorné Kecső Juditra, aki idén lett volna 100 éves. A szeretett édesanya 11 éve elhunyt, emlékét örökre őrzik. A kép a 40-es években készült róla fiatal lány korában.

Károlyi Antal

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár ezzel a régi fotóval szeretne kedveskedni az ágasegyházi régi fotókat kedvelőknek. A felvételen Károlyi Antal plébános látható, aki több évtizeden keresztül szolgálta a katolikus híveket Ágasegyházán. 1945 előtt érkezett a faluba.